banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

Son Dakika

Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurarak canına kıydı

Elazığ'da eşiyle tartıştıktan sonra kendini vuran jandarma yüzbaşı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

YAŞAM 15.08.2019, 13:32 Toygar Dim
Eşiyle tartışan yüzbaşı kendini vurarak canına kıydı
banner404

OLAY, dün gece Ataşehir Mahallesi'nde bulunan cezaevi lojmanlarında meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, eşiyle tartışan Cezaevi Koruma Bölük Komutanı Jandarma Yüzbaşı S.Ö., tartışmadan sonra beylik tabancasıyla kafasına bir el ateş etti. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı jandarma yüzbaşı ambulansla ilk önce Medical Park Hastanesine kaldırıldı. Yüzbaşı daha sonra da Fırat Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen S.Ö., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.Ö.'nün cenazesinin Erzurum'a gönderileceği öğrenildi.

#yüzbaşı #tabanca #ateş #Polis #Jandarma
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545