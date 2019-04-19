Eşini tatmin etmek için üfürükçüye gitti, cinsel organını fazla büyüttü

EĞİTİM oranının bir hayli düşük ve batıl inançların ise bir hayli yüksek olduğu Güney Afrika’da ilginç bir olay yaşandı… Yerel basına yansıdıktan kısa bir süre sonra uluslararası kamuoyunun gündemine de yansıyan olay aslında bir aile dramını da gözler önüne serdi. 11 yıldır evli olan bir çiftin ilişkisi 3 yıl önce bozuldu. Eşinin kendisini yatakta tatmin edemediğini söyleyen kadın adamla birlikte olmayı bıraktı. Bu durumdan dolayı üzülen ve evliliğini kurtarmak isteyen adam ise bölgede yaşayanlar tarafından doktor olarak bilinen bir üfürükçüye gitti. Güney Afrika’nın Limpopo eyaletindeki Mokopane bölgesinde yaşanan olayda soluğu aslen Sudanlı olan fakat Güney Afrika’da yaşayan üfürükçü James Chuma’ya gitti. Çaresiz adam derdini anlattıktan sonra Chuma ona bir iksir verdi. Eve dönerken bu iksiri içen adamın cinsel organı zaman içinde büyüdü. Fakat bu sefer de gereğinden fazla büyüdüğü için suç duyurusunda bulundu. Durumdan çok rahatsız olan adam, “Eşim sürekli onu tatmin edemediğimi söylüyor ve bundan şikayet ediyordu. Bir doktora gitsem ve bana bir ilaç verse evliliğim kurtulur diye düşünmüştüm. Fakat şimdi sadece cinsel organımın normal boyutlarına dönmesini istiyorum. Şu an aşırı büyüdü” dedi.

ANNESİNDEN FERYAT: OĞLUM AİLESİNİ KAYBEDECEK

Yaşadıklarını yerel basına anlatan ve ismini açıklamayan genç kadın ise, “Onun cinsel organı işlevsizdi fakat son zamanlarda onunla hiç birlikte olmuyorum çünkü benim canımı yakıyor. Ben anneme bile söyledim, eve dönmek istiyorum” dedi. Ülke gündemine bomba gibi düşen bu haberin ardından adamın annesi de açıklamalarda bulundu. Zor günler geçiren adamın annesi, “Ben oğlumu bu büyük uzuvla dünyaya getirmedim. Ben gittiği doktorun cinsel organını normal boyutlarına getirmesini istiyorum. Oğlum bu uzuv yüzünden ailesini kaybedecek” dedi. Tepkilerin ardından bir açıklama yapmak zorunda kalan Sudanlı büyücü, “Bu adam benim talimatlarıma uymadı. Benim ona verdiğim iksiri çok fazla içti ve bu sebeple cinsel organı aşırı büyüdü. Fakat ben ona yardım edeceğim. Sonuçta istediği boyutu seçmek benim değil onun kararı” dedi.