banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479

Son Dakika

Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı

Bursa’da eşinden şiddet gören kardeşini kurtarmak isteyen ağabey, eniştesinin evine bıçakla saldırdı.

YAŞAM 28.08.2019, 10:48 Osman Abaz
Eşinden şiddet gören kadını ağabeyi kurtardı
banner404

BURSA’nın merkez Osmangazi İlçesi Meydancık Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre eşinden şiddet gördüğünü belirten M.İ. oturduğu evin çevresinde yardım isteyecek birisini bulamayınca ağabeyine haber verdi. Kardeşinin araması üzerine bıçağını alıp eniştesinin evini basan öfkeli ağabey, kız kardeşini kurtardı. Bunun üzerine toplanan 2 aile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çıkan kavgada 2 kişi hafif yaralanırken polis olaya karıştığını tespit ettiği 8 kişiyi de gözaltına aldı.

#osmangazi #Şiddet #tartışma
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
Sizce çocuklara yönelik cinsel istismar suçuna idam cezası getirilmeli mi?
banner384
banner440
banner545