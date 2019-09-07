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Eşi boşanmak isteyince 4 çocuğunu boğarak öldürdü

Karısının kendisine boşanma davası açması üzerine gözü dönen cani adam, 4 çocuğunu boğarak öldürdü. Polisin başlattığı çalışma sonrası yakalanan adam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAŞAM 07.09.2019, 09:18
Eşi boşanmak isteyince 4 çocuğunu boğarak öldürdü
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ÖĞRETMEN karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen adam seri cinayet işledi. Karısı çalıştığı okula gittikten sonra 4 çocuğunu boğarak öldüren cani baba tutuklandı.Kendisine boşanma belgesi veren adam, karısı öğretmenlik yaptığı okula gittikten sonra 4 yaşındaki kızını kreşten, 6 ve 10 yaşında olan iki oğlunu da okuldan alıp eve getirdi. Büyük oğlunu ise yiyecek bir şeyler almak için markete götürdü.

GÖZÜNÜ KIRPMADAN ASTI

Cani baba büyük oğlu markette olduğu sırada iki çocuğunu kemerle pencere korkuluklarına astı. Büyük oğlunu da marketten eve geldikten sonra başka bir odada astı.Baba, daha sonra karısının ilk evliliğinden olan 16 yaşındaki kızını kandırarak okuldan aldı. Çocuğu ormanlık bir alana götürdü. Ormanlık alana götürdüğü çocuğu da burada astı.

TELEFON UYGULAMASI FARK ETTİRDİ

Anne, bir telefon uygulaması sayesinde kocasının, okul, kreş ve ev arasında gidip geldiğini fark edince durumu polise bildirdi.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Eve gelen polis kapıyı kırarak içeri girdi. Polis, üç çocuğun cansız bedenini buldu. Olay üzerine çalışma başlatan polis cani babayı tutukladı. 4 çocuğunu gözünü kırpmadan öldüren cani baba mahkemede gözyaşlarına hakim olamadı.

#cani baba #boşanma
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