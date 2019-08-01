Eşcinsel Hintli çiftin düğün fotoğrafları sosyal medyayı salladı!

AŞK sınır, engel tanımıyor. Hintli çift Amit Shah ve Aditya Madiraju'nun etkileyici düğünü profesyone fotoğrafçı Charmi tarafından ölümsüzleştirildi.Fotoğraflar öyle başarılıydı ki sosyal medyada viral oldu. Fotoğrafçı Charmi Peña muhteşem düğün hakkında şunları söyledi: Hint toplumu için büyük bir şeyi belgelettiğimi biliyordum.Çekilen bu kareler tüm LGBT'li vatandaşlara umut vermiş, bu fotoğraflarla ilgili birçok mesaj aldım. Heyecanlıyım ve insanların bu fotoğrafları gördüğü için mutluyum.Charmi, fotoğrafların kısa sürede viral haline gelmesi hakkında ise: "Biraz kötü bir hafızam var. Ama fotoğrafları gördüğümde her şeyi hatırlıyorum: kokular, sesler, duygular... Fotoğraflarda gerçek hisler var. Temsil etmek ve bunu doğru bir şekilde sunuyor olmak, benim için çok tatmin edici" dedi. Yakışıklı damatlar evlilik yeminlerini Anito Dongre imzalı elbiseleri içinde etti. Vogue India'ya verdiği bir röportajda Amit Shah, aşağıdaki ifadeleri kullanmıştı: Geleneksel bir Hint düğünü olsun istiyoruz. Aditya'nın ailesi Hindistan'da yaşıyor ve bizim için gelecekler. Böyle destekleyici bir ailemiz olduğu için çok şanslıyız.Düğünün sonrasında arkadaşlar ve aileler için ayrı bir kokteyl de düzenlendi. Çift, düğün fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmayı da ihmal etmedi.