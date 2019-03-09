Erkeklerde Cinsel İsteksizlik Neden Görülür?

ÇÜNKÜ bu durumda sıkıntının neden kaynaklandığını görüp partneri ile mi çalışmamız gerekiyor yoksa kişinin eski dönemlerde temeli atılan duyguları bilişsel veya bilinçaltı noktalarda mı ele almak gerekiyor buna karar vermek gerekebilir.

Erkekte cinsel isteksizliği tanımlayacak olursak erkeğin partnerine karşı herhangi bir cinsel istek duymaması ya da duysa bile eyleme geçmemesi şeklinde kısaca tanımlanabilir.

ERKEKTE CİNSEL İSTEKSİZLİK SORUNUNDA ÇİFTLER NELER YAŞAR VE NASIL BİR SÜRECE GİRMELİDİR?

Özellikle evlilikte cinsellik vazgeçilmez bir unsurdur, evliliğin yapı taşıdır. Cinsellik bizim zannettiğimizden de önemli bir olgudur. Duyguları dışa vurmakta, fizyolojik ve psikolojik sağlığımızı sağlamakta olan bir unsurdur. Bu yüzden herhangi bir cinsel isteksizlik olduğunda çiftler yarım, eksik kalabilmektedirler. Tabi ki de buradaki cinsel isteksizlik ve cinsel sorun illa ki birleşememe değil genel olarak yaklaşamama olarak ele alınmaktadır veya cinsel birleşmenin dışındaki şeylerinde olmaması noktasında ele alınmaktadır. Öncelikle cinsel isteksizliği olan bir erkeğin partneri bu noktada kendi kendine olumsuz düşünceler üretebilir.

Bu negatif düşüncelerden bazıları şunlardır; “ben beğenilmiyorum”, “ben arzulanmıyorum”, “ben tercih mi ediliyorum?”, “ben aldatılıyor muyum?”, “ben kadınsı değil miyim?” gibi olumsuz düşünceler gelebilir. Kadının bu olumsuz düşünceleri ise genel itibari ile hem duygusal, hem sosyal, hem de cinsel bir geri çekilme yaşamasına sebep olabilir. Bu durum dolayısıyla evlilik birliğini, çift ilişkisini, çift doyumunu, cinsel doyumları illa ki etkilemektedir. O yüzden cinsel isteksizlik çiftler arasında sanıldığının aksine çok daha büyük bir sorundur.

ERKEKLERDE CİNSEL İSTEKSİZLİK TEDAVİSİ NASIL OLMAKTADIR?

Erkekte cinsel isteksizlik sadece cinsel terapi ile yani davranışçı teknikler ile ele alınması yetmeyebilir. Çünkü erkekte cinsel isteksizlik evrimsel yönlerin dışında erkeğin kişilik yapısı, partnerin kişilik yapısı, çift uyumu ve genel ailesel (kayınvalide, kayınpeder, görümce, elti gibi) problemlerinde olabileceği, kısıtlanmışlıkların ve engellenmişliklerin hissedilebilmesi ile ortaya çıkabilen olumsuz bir cinsel problem olabilmektedir.

Bu sorundan dolayı bize gelecek kişilere öncelikle tedavi yolları uygulamak yerine kişiyi ve partnerini tanımamız gerekir. Partneri(kadın) gelmeyen çiftlerde erkek tek başına da gelebilir. İsteksizlik yaşayan kişiyi, kişilik testleri ve detaylı klinik, gözlem, görüşmelerimiz ile değerlendirdikten sonra birlikte karar verilen bir terapi (cinsel terapi, çift terapileri, bilişsel davranışçı terapi, EMDR Terapisi vs. gibi) sürecine giriyoruz.

Eğer bu sorunu yaşayan kişiler bu durumu düzeltmek istesede bilinçaltı direnç oluşturduğu nokta da bizim elimizi en çok kuvvetlendiren, yani danışmanlık merkezimizde en çok çalışılan terapi tekniği EMDR (Eye movement desensitization and reprocessing) olmaktadır. Çünkü erkeğin cinselliğe dair olumsuz düşüncelerini, ilk yaşamış olduğu cinsel deneyimi, cinsel mitlerini (yanlış, abartılmış, efsaneleşmiş düşüncelerini) ele alabileceğimiz en güzel tedavi yöntemi genellikle EMDR terapisi olmaktadır. Ancak eğer davranışçı tekniklere uyumlu olabilecek bir yapı ve çift ilişkisinde ise cinsel terapi ile de bu durum çözüme kavuşabilir.