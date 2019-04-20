Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

İLİŞKİNİN önemli parçasından biri olan cinsel kimya çiftler için bir zorunluluktur. IllicitEncounters.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre erkekler ve kadınlar, yatak odasında kendilerini rahatsız eden şeyleri ortaya çıkardılar. IllicitEncounters.com sözcüsü Jessica Leoni, “İnsanları başka biriyle ilişkiye girmeye iten şeyin, öncelikle evde cinsel tatmin eksikliği olduğunu bulduk. Hem erkeklerin hem de kadınların eşlerinden bıkmış olmalarının ana nedeni, bu temel hataları yatak odasında değiştirmeye çalışmamaları ve sürdürmeye devam etmeleridir. Bu basit hatalardan kaçınırsanız, eşinizin hile yapma riski daha da düşüktür." diyerek yaptıkları araştırmanın gerekçesini açıklayarak sözlerini sonlandırdı.

İşte erkeklere göre kadınların yatakta yaptığı 10 yanlış...

Kadınların cinsel ilişkiyi başlatmaması

Her zaman karanlıkta seks yapmak istemeleri

Orgazm taklidi yapmaları

Çok fazla konuşmaları

Asla yeni bir şey denemek istememeleri

Bir önceki sevgilisinin yatakta neler yaptığını dile getirmeleri

Aşırı düşünceli seks

Kadınların çok çekingen olması

Erkeklerin her zaman seks için hazır olduklarını düşünmeleri

Nasıl göründükleri hakkında çok fazla endişelenmek

Peki erkeklerin yatakta yaptığı hatalar neler?

Ön sevişmeyi atlama

Önce orgazm olmak

Kaba konuşmayı abartmak

İlişki sonrası soğuk ve kaba davranmak

İşleri biter bitmez uyumak

Kadınların vücut şekli hakkında yorumlarda bulunmak

Kadının isteğinin dışında karar vermek

Beden dilini göz ardı etmek

Duygusal bağlantı eksikliği

Beceriksiz olmak