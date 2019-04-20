Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

Kadınların yatak odasında orgazm taklidi yapmasından tutun da seks sırasında konuşmasına kadar erkeklerin en sinir olduğu 10 seks hatası açıklandı.

Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!
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İLİŞKİNİN önemli parçasından biri olan cinsel kimya çiftler için bir zorunluluktur. IllicitEncounters.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre erkekler ve kadınlar, yatak odasında kendilerini rahatsız eden şeyleri ortaya çıkardılar. IllicitEncounters.com sözcüsü Jessica Leoni, “İnsanları başka biriyle ilişkiye girmeye iten şeyin, öncelikle evde cinsel tatmin eksikliği olduğunu bulduk. Hem erkeklerin hem de kadınların eşlerinden bıkmış olmalarının ana nedeni, bu temel hataları yatak odasında değiştirmeye çalışmamaları ve sürdürmeye devam etmeleridir. Bu basit hatalardan kaçınırsanız, eşinizin hile yapma riski daha da düşüktür." diyerek yaptıkları araştırmanın gerekçesini açıklayarak sözlerini sonlandırdı.

İşte erkeklere göre kadınların yatakta yaptığı 10 yanlış...

    Kadınların cinsel ilişkiyi başlatmaması
    Her zaman karanlıkta seks yapmak istemeleri
    Orgazm taklidi yapmaları
    Çok fazla konuşmaları
    Asla yeni bir şey denemek istememeleri
    Bir önceki sevgilisinin yatakta neler yaptığını dile getirmeleri
    Aşırı düşünceli seks
    Kadınların çok çekingen olması
    Erkeklerin her zaman seks için hazır olduklarını düşünmeleri
    Nasıl göründükleri hakkında çok fazla endişelenmek

Peki erkeklerin yatakta yaptığı hatalar neler?

    Ön sevişmeyi atlama
    Önce orgazm olmak
    Kaba konuşmayı abartmak
    İlişki sonrası soğuk ve kaba davranmak
    İşleri biter bitmez uyumak
    Kadınların vücut şekli hakkında yorumlarda bulunmak
    Kadının isteğinin dışında karar vermek
    Beden dilini göz ardı etmek
    Duygusal bağlantı eksikliği
    Beceriksiz olmak

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