Erkekler kadınların yatak odasında yaptığı en büyük 10 seks hatasını açıkladı!

İLİŞKİNİN önemli parçasından biri olan cinsel kimya çiftler için bir zorunluluktur. IllicitEncounters.com tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre erkekler ve kadınlar, yatak odasında kendilerini rahatsız eden şeyleri ortaya çıkardılar. IllicitEncounters.com sözcüsü Jessica Leoni, “İnsanları başka biriyle ilişkiye girmeye iten şeyin, öncelikle evde cinsel tatmin eksikliği olduğunu bulduk. Hem erkeklerin hem de kadınların eşlerinden bıkmış olmalarının ana nedeni, bu temel hataları yatak odasında değiştirmeye çalışmamaları ve sürdürmeye devam etmeleridir. Bu basit hatalardan kaçınırsanız, eşinizin hile yapma riski daha da düşüktür." diyerek yaptıkları araştırmanın gerekçesini açıklayarak sözlerini sonlandırdı.
İşte erkeklere göre kadınların yatakta yaptığı 10 yanlış...
Kadınların cinsel ilişkiyi başlatmaması
Her zaman karanlıkta seks yapmak istemeleri
Orgazm taklidi yapmaları
Çok fazla konuşmaları
Asla yeni bir şey denemek istememeleri
Bir önceki sevgilisinin yatakta neler yaptığını dile getirmeleri
Aşırı düşünceli seks
Kadınların çok çekingen olması
Erkeklerin her zaman seks için hazır olduklarını düşünmeleri
Nasıl göründükleri hakkında çok fazla endişelenmek
Peki erkeklerin yatakta yaptığı hatalar neler?
Ön sevişmeyi atlama
Önce orgazm olmak
Kaba konuşmayı abartmak
İlişki sonrası soğuk ve kaba davranmak
İşleri biter bitmez uyumak
Kadınların vücut şekli hakkında yorumlarda bulunmak
Kadının isteğinin dışında karar vermek
Beden dilini göz ardı etmek
Duygusal bağlantı eksikliği
Beceriksiz olmak