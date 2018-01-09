Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan...
Sağlık Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Grip virisü kağıt parayla yayılıyor
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat! Hırsıza davetiye çıkarıyorsunuz
Kapınızı 3 kez kilitliyorsanız dikkat!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 9 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden bir grup uzman psikolog, çiftlerde erkeğin kokusunun kadınlardaki stresi azaltabildiğini ortaya koydu

Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden bir grup uzman psikolog, çiftlerde erkeğin kokusunun kadınlardaki stresi azaltabildiğini ortaya koydu

09 Ocak 2018 Salı 10:48
Erkek kokusunun kadınlar üzerindeki şaşırtan etkisi
banner404

SAĞLIK alanında araştırma ve haber sitesi MedXpress’te sonuçları yayınlanan araştırmaya 96 çift katıldı. Önce erkeklere 24 saat boyunca giymeleri gereken temiz gömlekler verildi ve parfüm, deodorant gibi kokuları kullanmamaları, sigara içmemeleri ve aromalı yiyecekleri yememeleri istendi. Bir gün sonraysa gömlekler, üzerindeki kokuların daha iyi muhafaza olması için donduruldu.

Daha sonra deneye katılan kadınlardan, kendi partnerlerinin veya yabancı erkeklerin giymiş olduğu gömlekleri koklamaları rica edildi. Ardından kadınlar stres testinden geçirildi. İşe alınma mülakatı ve matematik problemleri çözme gibi ödevlerin yanında kadınlar, moralleri ile ilgili soruları yanıtladı ve sters hormonu ölçümünden geçti.

'YABANCI ERKEĞİN KOKUSU KADINLARDA STRESİ ARTTIRIYOR'

Elde edilen verileri analiz eden bilimciler, kendi partnerlerinin gömleklerini koklayan kadınlardaki ‘stres hormonu’ Kortizol seviyesinin daha düşük olduğunu, yabancı bir erkeğin gömleğini koklayan kadınlarınsa diğer kadınlara göre daha stresli olduklarını tespit etti.

Çalışmaya imza atan ekip, bu süreçlerin evrim faktörlerine bağlı olduğunu, insanların küçük yaştan yabancı kişilerden ve özellikle erkeklerden çekindiklerini, yabancı bir erkeğin kokusunun insan vücudundaki Kortizol oranını yükseltiyor olabileceğini belirtti.

Sputniknews

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ERKEK KOKUSUKadınlarEtki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mektup bırakıp yatağın altına saklanan eşine, hayatının dersini verdi
Mektup bırakıp yatağın altına saklanan eşine, hayatının dersini verdi
Tahminleri tutuyor! Ünlü site, 2018'in ölüm listesini yayınladı
Tahminleri tutuyor! Ünlü site, 2018'in ölüm listesini yayınladı
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları
Yürümek neden en iyi egzersizlerden biridir? Yürüyüşün faydaları

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim