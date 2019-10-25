Erkek arkadaşının telefonunda gördüğü video yüzünden kendini astı!
Erkek arkadaşının cep telefonunda çocuk istismarına dair görüntüler bulan genç kız, öğrendiği gerçekler karşısında daha fazla dayanamayarak intihar etti.
İNGİLTERE'DE, büyük bir giyim mağazasında çalışan 21 yaşındaki Lydia Roberts isimli genç kız, iki yıldır birlikte olduğu iş insanı Adam Wells'in ikinci bir telefonu daha olduğunu fark etti.Telefonun tuş kilidini açmayı başaran genç kız, telefonda rastladığı görüntüler karşısında mahvoldu.Erkek arkadaşının telefonunda onlarca çocuk istismarı videosu vardı...Cesaretini toplayıp sevgilisiyle yüzleşme kararı alan talihsiz kadın, soluğu Wells'in yanında aldı ve hesap sordu.Telefonundaki istismar videoları hakkında kendini savunamayan Wells, büyük bir tartışma sonrası kız arkadaşını evde bırakarak oradan ayrıldı. Adam Wells, evine geri döndüğünde ise gördüğü manzara karşısında şoke oldu.Kız arkadaşı Lydia Roberts, sevgilisinin telefonundaki görüntüler sonrası depresyona girmiş ve kendini asarak intihar etmişti. Güzellik ürünleri üreten bir şirkette yöneticilik yapan Adam Wells, istismar suçlusu olarak kayıtlara geçerken, Lydia Roberts'in defalarca depresyon tedavisi gördüğü ve kırılgan bir kişilik yapısı olduğu belirlendi.
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