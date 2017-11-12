Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 21°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108949
ALTIN
158.492
DOLAR
3.8578
STERLİN
5.0933
EURO
4.4970
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma...
Kıl dönmesi nedir, belirtileri nelerdir?
Kıl dönmesi belirtileri nelerdir?
Kadınlar, prostat kanserinde erkeklerin hayatını kurtarıyor
Erkeklerin hayatını kurtarıyor
banner468

Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin düzenli bir işte çalışmamasını boşanma sebebi saydı

Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, erkeğin düzenli bir işte çalışmamasını boşanma sebebi saydı

12 Kasım 2017 Pazar 11:36
Erkeğin düzenli işi olmaması boşanma sebebi
banner404

SAMSUN'UN Kavak ilçesinde yaşayan bir kadın, düzenli bir işte çalışmayan kocasının görevlerini yerine getirmediğini belirterek, Kavak Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi’ne boşanma davası açtı. Mahkeme davayı reddetti. Davacı kadının temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal bir bir karara imza attı. Yargıtay, yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı erkeğin düzenli olarak çalışmadığı, birlik görevlerini yerine getirmediğine hükmetti.
Yargıtay kararında, "Erkeğin düzenli bir işte çalışmaması halinde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır. Temyiz edilen hükmün belirtilen sebeple bozulmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulInsanTürkiyeYargıtay 2. Hukuk Dairesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maratonda evlenme teklifi
Maratonda evlenme teklifi
Filmleri aratmayan hayatını anlattı: Sabancılara ırgatlık yaptım
Filmleri aratmayan hayatını anlattı: Sabancılara ırgatlık yaptım
Kaldırımda gördüğü balonla şov yapmak isterken karizmayı çizdirdi!
Kaldırımda gördüğü balonla şov yapmak isterken karizmayı çizdirdi!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim