Eniştesinin, karısına yaptığını duyunca silahına sarıldı!
Eskişehir'de, karısını taciz ettiği iddiasıyla eniştesini pompalı tüfekle vurarak öldüren adam, "Namus için vurdum" dedi.
ESKİŞEHİR'DE eniştesini pompalı tüfekle 5 el ateş ederek öldüren Yunus Ö. adliyeye sevk edildi. Yunus Ö. basın mektuplarının sorusuna "Namus için vurdum" yanıtını verdi.
ENİŞTESİNE 5 EL ATEŞ ETTİ
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam merkez Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi Mehmetçikler Sokak'ta meydana geldi. Yunus Ö. (22) ile eniştesi Eşref S. (33) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yunus Ö., yanında bulunan pompalı tüfekle eniştesini 5 el ateş ederek öldürdü. Sokakta tüfekle gezen birinin olduğunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, Yunus Ö.'yü tüfeği ile birlikte yakaladı.
"NAMUS İÇİN VURDUM"
Polisleri gördüğünde teslim olan Yunus Ö., bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının 'Neden vurdun?' sorusuna zanlı, "Namus için vurdum" yanıtını verdi.
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