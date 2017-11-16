Eni 1 metre olan dünyanın en ince binası, kıskanç bir kardeşin eseri

LÜBNAN'IN başkenti Beyrut'ta bulunan ve adına "Garez ismi verilen binanın genişliği 1 metreden biraz daha az. Binanın hikayesi ise en az kendisi kadar ilginç.

KARDEŞLERİN ANLAŞMAZLIĞI

Zamanında anlaşmazlığa düşen iki kardeş bu tuhaf binanın ortaya çıkmasına sebep olmuş. 1954 yılında inşa edilen Garez, içinde yaşayan kimse olmasa da bugün hala ayakta.

YAŞANABİLİR EN İNCE BİNA

14 metre yüksekliğe sahip bina bir zamanlar dünyanın yaşanabilir en ince binasıymış ancak uzun süredir kaderine terk edilmiş durumda.

KISKANÇLIKLA BİNAYI DİKMİŞ

Zamanında iki kardeşe bölgeden yan yana birer arsa miras kalmış. Arsalardan birine yol için devlet tarafından kısmen el konulduğu için hem küçülmüş hem de haliyle değeri azalmış. İki kardeş bu durumda geride kalan parselleri nasıl geliştirecekleri konusunda bir görüş birliğine varamamış. Arsası küçülen kardeş, diğerini kıskandığı için kendisine yar olmayan miras öbürüne de yar olmasın diye onun arsasının önüne bir bina dikmeye karar vermiş. Böylece kardeşinin arsasının önü kapanacak, deniz manzarası da yok olacakmış. Kıskanç adam, kardeşinin arsasının değeri düşsün diye önüne işte bu dünyanın en ince binasını dikmiş.

ÖYLECE BIRAKMAK DAHA KARLI

Garez ismi verilen binanın, şehrin mevcut bina ve imar kanunları kapsamında geliştirilmesi mümkün değil. Kanunlara göre, bina yıkılsa bile yerine yeni bir yapı inşa edilemez çünkü arsa, üzerine inşaat yapılmasına izin verilenden daha küçük bir boyuta sahip. Bu sebeple binayı olduğu gibi bırakmak, arsayı satmak ya da binayı genişletmek mümkün olmadığı için yıkmaktan daha karlı durumda. Ya da en azından daha masrafsız.

Binanın ismi de bu sebeple İngilizce'de kin, garez, hınç gibi anlamara gelen Grudge koyulmuş ve bina ilginç hikayesi ve görünümüyle bugün dahi büyük bir ilgi uyandırmaya devam ediyor.