Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
108364
ALTIN
159.130
DOLAR
3.8730
STERLİN
5.0977
EURO
4.5673
Gen tedavisinde yeni bir yöntem deneniyor!
Gen tedavisinde yeni bir yöntem...
1 haftada 5 kilo verdiren ev yapımı tarif!
1 haftada 5 kilo!
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
Dünya büyüklüğünde bir gezegen keşfedildi
banner468

Eni 1 metre olan dünyanın en ince binası, kıskanç bir kardeşin eseri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve kıskanç bir kardeşin elinden çıkan binanın eni sadece 1 metre. Bu haliyle dünyanın yaşanabilir en ince yapısı olan binanın hikayesi de en az görüntüsü kadar ilgi çekici

Eni 1 metre olan dünyanın en ince binası, kıskanç bir kardeşin eseri

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ve kıskanç bir kardeşin elinden çıkan binanın eni sadece 1 metre. Bu haliyle dünyanın yaşanabilir en ince yapısı olan binanın hikayesi de en az görüntüsü kadar ilgi çekici

16 Kasım 2017 Perşembe 08:03
Eni 1 metre olan dünyanın en ince binası, kıskanç bir kardeşin eseri
banner404

LÜBNAN'IN başkenti  Beyrut'ta bulunan ve adına "Garez ismi verilen binanın genişliği 1 metreden biraz daha az. Binanın hikayesi ise en az kendisi kadar ilginç.

KARDEŞLERİN ANLAŞMAZLIĞI

Zamanında anlaşmazlığa düşen iki kardeş bu tuhaf binanın ortaya çıkmasına sebep olmuş. 1954 yılında inşa edilen Garez, içinde yaşayan kimse olmasa da bugün hala ayakta.

YAŞANABİLİR EN İNCE BİNA

14 metre yüksekliğe sahip bina bir zamanlar dünyanın yaşanabilir en ince binasıymış ancak uzun süredir kaderine terk edilmiş durumda.

KISKANÇLIKLA BİNAYI DİKMİŞ

Zamanında iki kardeşe bölgeden yan yana birer arsa miras kalmış. Arsalardan birine yol için devlet tarafından kısmen el konulduğu için hem küçülmüş hem de haliyle değeri azalmış. İki kardeş bu durumda geride kalan parselleri nasıl geliştirecekleri konusunda bir görüş birliğine varamamış. Arsası küçülen kardeş, diğerini kıskandığı için kendisine yar olmayan miras öbürüne de yar olmasın diye onun arsasının önüne bir bina dikmeye karar vermiş. Böylece kardeşinin arsasının önü kapanacak, deniz manzarası da yok olacakmış. Kıskanç adam, kardeşinin arsasının değeri düşsün diye önüne işte bu dünyanın en ince binasını dikmiş.

ÖYLECE BIRAKMAK DAHA KARLI

Garez ismi verilen binanın, şehrin mevcut bina ve imar kanunları kapsamında geliştirilmesi mümkün değil. Kanunlara göre, bina yıkılsa bile yerine yeni bir yapı inşa edilemez çünkü arsa, üzerine inşaat yapılmasına izin verilenden daha küçük bir boyuta sahip. Bu sebeple binayı olduğu gibi bırakmak, arsayı satmak ya da binayı genişletmek mümkün olmadığı için yıkmaktan daha karlı durumda. Ya da en azından daha masrafsız.

Binanın ismi de bu sebeple İngilizce'de kin, garez, hınç gibi anlamara gelen Grudge koyulmuş ve bina ilginç hikayesi ve görünümüyle bugün dahi büyük bir ilgi uyandırmaya devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
eni metre olan dünyanın ince binası kıskanç kardeşin eseri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bilim insanları, psikopatların en çok sevdiği şarkıları açıkladı!
Bilim insanları, psikopatların en çok sevdiği şarkıları açıkladı!
Kızının yaptıklarını duyanın ağzı bir karış açık kalıyor
Kızının yaptıklarını duyanın ağzı bir karış açık kalıyor
Beni iyileştirin mesajı olay olmuştu... Acı haber!
Beni iyileştirin mesajı olay olmuştu... Acı haber!

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim