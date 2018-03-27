Engelli vatandaş kira borcunu ödeyemedi, çatıdan atlayıp intihar etti

ADANA'NIN Seyhan ilçesi, Tellidere Mahallesinde meydana gelen olayda, emekli olan 63 yaşındaki sağır ve dilsiz M.G'nin kendine ait evi yaklaşık 2 ay önce kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldı. Güvenmez kendi gibi sağır ve dilsiz olan eşi N.G ile birlikte Tellidere Mahallesinde seneliği 5 bin liraya ev kiraladı. Ancak ev kirasını bir türlü veremeyen yaşlı adam bunalıma girdi. Bir hafta da hastanede yatıp tedavi gören yaşlı adam bugün oturduğu 3 katlı evin damına çıkarak kendini aşağı bıraktı.
EŞİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Asfalt zemine yüz üstü düşen adam hayatını kaybederken çevrede olayı gören vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışma yaparken N.G eşinin düştüğü yere bakamayıp apartmanın merdivenlerinde gözyaşlarına boğuldu. Polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.
MAHALLE SAKİNLERİ ÜZÜNTÜ İÇİNDE İZLEDİ
Mahalle sakinleri olayı üzüntü içinde pencerelerinden ve yoldan izledi. Bazı çocukların da cesedi izlediği görüldü. Yaşlı adamın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
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