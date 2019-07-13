Engelli kız rahatsızlanınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

İzmir'de, yüzde 50 zihinsel engelli genç kızın rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede, 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan genç kızın, bölgede çiftçilik yapan Erol Kaymak tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Engelli kız rahatsızlanınca korkunç gerçek ortaya çıktı!
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İZMİR'in Kiraz ilçesinde, 24 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş.'nin rahatsızlanması üzerine götürüldüğü hastanede 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan S.Ş.'nin, 23 yaşındaki çiftçi Erol Kaymak tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kaymak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, S.Ş. ise devlet korumasına alındı. Kiraz'ın kırsal Yukarı Çayağzı Mahallesi'nde oturan yüzde 50 zihinsel engelli S.Ş, Çarşamba günü rahatsızlanınca, ağabeyi tarafından Kiraz Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki kontrolde S.Ş.'nin 6 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine S.Ş.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. İfadede S.Ş.'nin, çiftçilik yapan Erol Kaymak'ın cinsel istismarına uğradığını söylemesi üzerine jandarma harekete geçti.

SAPIK ÇİFTÇİ TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerince belirlenen adrese Perşembe günü düzenlenen operasyonla Erol Kaymak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edilen Erol Kaymak, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli cinsel istismar' suçundan tutuklandı. S.Ş. ise devlet korumasına alındı.

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