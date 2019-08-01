Engelli kadına tecavüz iddiasıyla tutuklandı

OLAY, 28 Haziran Pazar günü meydana geldi. Çankaya ilçesindeki özel eğitim kurumunda eğitim gören zihinsel ve bedensel engelli B.B., akşam saatlerinde eve gitmek üzere servise bindi. B.B.'nin ailesinin Çorum'da cenazede olduğunu öğrenen servis şoförü Hasan B., iddiaya göre, kadını eve bıraktıktan sonra peşinden içeri girdi. Bir süre evde kalan Hasan B., engelli kadına tecavüz etti. Hasan B., daha sonra servis aracıyla olay yerinden ayrıldı. Çorum'dan geldikten sonra kızlarının tecavüze uğradığını fark eden aile, polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Hasan B.'nin gidebileceği adresler takibe alındı. Hasan B.'nin eğlence merkezinde olduğunu belirleyen polis ekipleri, mekana baskın yaparak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Sincan L Tipi Cezaevi'ne konuldu.