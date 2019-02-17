En güvenli otomobiller açıklandı

LİSTEDE 'Küçük aile otomobili' kategorisinde herhangi bir kazada yetişkin yolcular için yüzde 96 oranında güvenlik sağlayabilen ve ayrıca fren asistanı, şerit değiştirme asistanı ve sürücünün yorgunluğunu takip sistemine sahip olan Mercedes-Benz A-Class birinci seçildi. Ford Focus ve Nissan Leaf ikinci ve üçüncü sırayı aldı. 'Büyük aile otomobili' kategorisinde, test edilen tüm araçlar içerisinde yetişkinler ve çocuklar için en güvenli araç olarak Audi A6 seçildi. Audi A6 ayrıca, başta kör nokta uyarı sistemi olmak üzere sürücüye yardımcı olan yeni teknolojilerle donatılmış. Bu kategoride Audi A6'yı Mazda 6 ve Volvo V60 takip ediyor. SUV modeller arasında BMW X5, yetişkinler ve çocuklar için sırasıyla yüzde 89 ve 86 oranında güvenlik sağlamada en iyi otomobil seçilirken, Volkswagen Touareg ve Jaguar I-Pace ikinci ve üçüncü oldu.