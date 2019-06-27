En acı fotoğraf! Ev kirasını ödeyemeyince hayatına son verdi

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Caddesinde Yılmaz A. isimli bir vatandaş iddiaya göre evinin kirasını ödeyemediği için evinin bahçesinde kendini asarak yaşamına son verdi.

En acı fotoğraf! Ev kirasını ödeyemeyince hayatına son verdi
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KOCASI Yılmaz A.'nin evin bahçesinde kendini astığını gören eşi evin camına çıkıp çığlıklar atmaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine eve koşan çevredeki esnaf ve vatandaşlar Yılmaz A.'yı evin bahçesinde bulunan pencerenin demirlerine asılı halde buldu. SamsunKentHaber'de yer alan habere göre, olay yerine 112 Acil ekipleri ve polisler vatandaşların ihbarı üzerine gelirken yapılan incelemede Yılmaz A.'nın  yitirdiği belirlendi. İntihar eden vatandaşın evinin kirasını ödeyemediği için bunalıma girdiği ve sonucunda intihar ettiği iddia edildi.

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