Elektrik direğine tecavüz etmeye çalıştı güvenlik kamerasına yakalandı

Damacana, cansız manken, otobüs durağı derken ilginç bir tecavüz haberi de Ordu'dan geldi. Gece saatlerinde elektrik direğine tecavüz etmeye çalışan bir adam, güvenlik kamerasına yakalandı.

Elektrik direğine tecavüz etmeye çalıştı güvenlik kamerasına yakalandı
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MAHALLE sakinlerinin durumu fark etmesiyle olay yerinden uzaklaşan şahıs ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir kişi gece saat 23.00 sıralarında yolda yürürken gözüne kestirdiği elektrik direğiyle cinsel içerikli fantezi yapmaya başladı. İlçenin Şirinevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, elektrik direğine tecavüz etmeye çalışan kişi güvenlik kamerasına yakalandı. Saniye saniye görüntülenen kişinin, yoldan araba geçerken durduğu hatta sokakta yürüyen bir kadının peşinden gittiği anlar yer aldı. Mahalle sakinlerinin durumu fark edip sokağa çıkmasıyla kimliği belirsiz şahıs olay yerinden uzaklaştı. Görüntüler emniyete verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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