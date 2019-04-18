Elektriğini kesmeye geldiği evde bıçaklı saldırıya uğradı

OLAY, İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrik dağıtım firması çalışanı 26 yaşındaki Ömer B. borcunu ödemeyen bir binaya geldi. Burada inceleme yapan Ömer B. bir süre sonra apartmanda bulunan daireden çıkan bir vatandaşla tartışmaya başladı. Tartışmanın sonrasında şüpheli şahıs eline geçirdiği bir bıçak ile etrafa saldırmaya başladı. Arbede sırasında Ömer B. saldırgan şahıs tarafından kalçasından ve dizinden yaralandı. Ömer B.'yi meslektaşları yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri olayın faili olduğu iddia edilen Şehmuz G. ile babası Ali G.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polisin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği öğrenildi