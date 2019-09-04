Eğlenmek için binmişti, cinsel organı yırtıldı!

38 yaşındaki İngiliz kadın Monu Bhagat, 46 yaşındaki kocası Sumit, 11 ve 13 yaşındaki 2 çocuğuyla tatil için İspanya'ya gitti.İspanya Benidorm'daki Aqualandia Su Parkı'na da hep birlikte eğlenmek için gitmişlerdi. Çocukları gibi kendi de eğlenmek istedi ve 35 metre yüksekliği bulunan yeşil su kaydırağından havuza doğru kayan 2 çocuk annesi Monu Bhagat felaketi yaşadı.Suyun şiddeti nedeniyle Monu Bhagat'ın vajinasında 8 santimlik bir yırtılma meydana geldi. Vajinasında oluşan yırtığın yanı sıra ayaklarında sürtünme nedeni ile yaralar oluştu.Olaydan sonra vajinasına dikiş atılan Monu, olaydan sonra tesiste bulunan sağlık görevlilerinden ambulans çağırmalarını istediğini buna rağmen kendisine yarasının ambulas gerektirecek kadar ciddi olmadığı ve taksi ile hastaneye gitmesini söylediklerini belirtti.Monu, su kaydırağından hızla aşağı doğru kayarken, sadece bikinisinin yukarı doğru çekildiği hissettiğini ama kaykaydan indikten sonra vajinasından kan gelmeye başladığını söyledi. Hastaneye gidene kadar kanlar içinde kalan kadnın vajinasına dikiş atıldı.