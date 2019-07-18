Eğlenmek için bindiği su kaydırağı boynunu kırıp felç etti!

BU kareler 23 yaşındaki İngiliz tatilci David Briffaut'un, hayatının sonsuza dek değişmeden önceki eğlence dolu son zamanları. Benidorm'daki Aqualandia su parkında yüzüstü kayarken kaza geçiren David, bilinci yarı açık halde havuzda çıkarıldı, şimdi yoğun bakımda.

Boynunun iki tarafında kırılma meydana gelen ve sinirleri zarar gören David, felç kalıp ömür boyu yürüyememe riski ile karşı karşıya.David'in 55 yaşındaki ebeveynleri genel müdür yardımcısı Lorraine ve inşaatçı Stephane haberi alır almaz İspanya'ya uçtu. Lorraine, dedi ki: 'Oğlumuz kız arkadaşıyla tatile gitti ve doktorlar bir daha asla yürüyemeyeceği söylendi. "Şimdi yapabileceğimiz tek şey iyileşmesi için dua etmek. Kız arkadaşı sakinleştirici verildi. Ancak o da ne olduğunun farkında. Doktorların elindeyiz ve sadece beklemek ve görmek zorundayız. Mükemmel bir bakım görüyor en kısa sürede David'i eve getirmek istiyoruz.