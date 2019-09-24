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Eczaneden aldığı şeker testi nedeniyle çocuğuyla birlikte öldü!

Almanya'da eczaneden şeker testi karışımı alan hamile kadın ve bebeği öldü. Yapılan incelemede ilaç kabında zehirli maddeye rastlandı.

YAŞAM 24.09.2019, 16:04
Eczaneden aldığı şeker testi nedeniyle çocuğuyla birlikte öldü!
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ALMANYA'NIN Köln kentinde eczaneden şeker testi için özel  bir karışım alan 28 yaşındaki hamile kadın ile karnındaki bebeği yaşamını  yitirdi. Emniyet birimlerinden yapılan açıklamaya göre, geçen hafta Longerich  semtindeki Grasegger Caddesi'nde bulunan eczaneden şeker testi yaptırmak amacıyla  aldığı özel bir karışımı içtikten sonra fenalaşan kadın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede, bebeği de kurtarmak amacıyla acil sezaryen yapılmasına  rağmen kadın ve bebeği kurtarılamadı.Açıklamada, yapılan inceleme sonucu ilaç kabında zehirli maddeye  rastlandığı, Köln polisinin cinayet şüphesiyle soruşturma başlattığı kaydedildi. Polis, bu eczaneden daha önce şeker testi alanların karışımı en kısa  sürede en yakın karakola getirmeleri çağrısında bulundu.

#Almanya #eczane #şeker testi
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