Ecrin’in üvey amcası darp edildi

İLÇE merkezine 35 kilometre mesafede bulunan Alancık Mahallesi'nde 7 Mayıs'ta kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz olayından etkilenen Emrah Dönmezer dün akşam üzeri parkta karşılaştığı Özkan Kurnaz ve yanında bulunan İbrahim Kurnaz’a tepki gösterdi. Çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada darp edildiğini iddia eden Özkan Kurnaz, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldıktan sonra hastaneden ayrılarak Emrah Dönmezer'den şikayetçi oldu.

"YAŞANAN OLAYLAR BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Polis tarafından arandığını öğrenen Emrah Dönmezer, "Yaşanan olaylar beni çok etkiledi. Parkta rastladığım Özkan Kurnaz'a bu yüzden tepki gösterdim. Benim de evladım var. Bu olay beni çok etkiledi" şeklinde konuştuktan sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.