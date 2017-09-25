Ebru Şancı: 'Onları zehirleyip öldürün de Türkiye kim olduğunuzu öğrensin'

GERİDE bıraktığımız yılın ekim ayında ikiz bebeklerini dünyaya getiren Ebru Şancı, sosyal medya hesabından yaşadığı sitedeki hayvan düşmanı komşularını uyardı. Köpeğiyle birlikte objektif karşısına geçen Şancı çektirdiği fotoğrafı dikkat çekici ve uyarıcı şu satırlarla paylaştı: “Sitedeki bütün hayvan düşmanı komşularıma gelsin… Sitedeki bazıları hayvanları zehirlemeyi, bir kamyona koyup ölüme terk etme planları yapıyorsunuz ya! İnşallah canım inşallah yaparsınız da bütün Türkiye hepinizin kim olduğunu tek tek öğrenir.”
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