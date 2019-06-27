Duvağı kaldıran damat şaşkına döndü! Gelinliği giyen bakın kim çıktı

İstanbul'da düğün öncesi gelini beyazlar içinde görmek için bekleyen damat, gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şoke oldu. Gelin yerine arkadaşını gören damadın o anları sosyal medyada ilgi gördü.

Duvağı kaldıran damat şaşkına döndü! Gelinliği giyen bakın kim çıktı
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İSTANBUL'da düğün öncesi gelin Fulya Yüksel'i beyazlar içinde görmek için bekleyen damat Tamer Bekiroğlu, gelinlikle gelen kişinin duvağını kaldırdığında şaka yapan erkek arkadaşını görünce şaşırdı. Görüntülenen o anlar sosyal medyada ilgi gördü. Fulya Yüksel ile Tamer Bekiroğlu, İstanbul'da görkemli bir düğünle dünya evine girdi. Düğün öncesi Fulya Yüksel'i gelinlikle ilk kez görecek olan Tamer Bekiroğlu, arkadaşlarıyla gelinin bulunduğu yere gitti. Elinde çiçekle arkasını dönen Tamer Bekiroğlu, heyecanla gelini beklemeye başladı. 

ARKADAŞINI GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Bir süre sonra beyaz gelinlik içinde duvağı örtülü olarak gelen kişi, Tamer Bekiroğlu'nun omzuna dokundu. Büyük bir heyecanla arkasını dönen damat, gelinliğin içinde arkadaşını görünce büyük şok yaşadı. Damat ve arkadaşlarının gülme krizine girdiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, izleyenleri güldürdü. Fulya Yüksel, o anlar 'En güzel damat şakası' diyerek sosyal medyada paylaştı. 

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