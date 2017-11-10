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Düştüğü kuyudan kurtarılan ineğine sarılarak öptü

Şanlıurfa'da merada otlarken 2 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahibi ise kavuştuğu ineğini öperek sevincini paylaştı

Düştüğü kuyudan kurtarılan ineğine sarılarak öptü

Şanlıurfa'da merada otlarken 2 metrelik kuyuya düşen inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahibi ise kavuştuğu ineğini öperek sevincini paylaştı

10 Kasım 2017 Cuma 11:44
Düştüğü kuyudan kurtarılan ineğine sarılarak öptü
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ŞANLIURFA'DA otlaması için meraya bırakılan inek, içi boş sulama kuyusuna düştü. Gelen itfaiye ekibi, sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktörle çekerek kuyudan çıkardı. Sahibi, kurtarılmasına sevindiği ineğini öptü.

OTLAMASI İÇİN MERAYA BIRAKILMIŞTI

Harran'ın Kahraman Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sabri  Karataş'a ait inek otlaması için meraya bırakıldı. Arazide otlayan inek bir süre sonra otların arasında bulunan üzeri açık bırakılan 2 metre derinliğindeki içi boş sulama kuyusuna düştü.
EKİPLERDEN YARDIM İSTEDİ

İneğinin kuyuya düştüğünü gören sahibi önce kendi imkanları ile hayvanı çıkarmaya çalıştı. Başarılı olamayan  Karataş, daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, içi boş su kuyusunda sıkışan ineği vücuduna halat bağlayıp, traktör yardımıyla güçlükle kuyudan çıkardı.


SEVİNÇLE İNEĞİNİ ÖPTÜ

Sabri  Karataş, kurtarılmasına sevindiği ineğinin önce başına su döktü ardından öpüp, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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