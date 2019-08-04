Dünyanın sonu geliyor! Devasa buz örtüsüyle kaplı Grönland bile eridi

DÜNYANIN en büyük adası, Atlantik ve Arktik okyanusları arasındaki yarı özerk bir Danimarka bölgesi olan Grönland, yüzeyinin yüzde 82'sini buzla kaplı, Kuzey yarımkürenin en fazla buzdağı üreten buzulunun bulunduğu yer idi.. Danimarka kutup araştırma ekibinden Ruth Mottram'ın yaptığı açıklamaya göre; Grönland'da sadece 31 Temmuz'da 10 milyar ton buz, temmuz ayında ise toplam 197 milyar ton buz (yaklaşık 80 milyon olimpik yüzme havuzunu kaplayacak kadar buz) eridi. Danimarka Meteoroloji Enstitüsünden Ruth Mottram, yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle dört aydır Grönland'daki buzların hızlı şekilde erimeye devam ettiğini belirtti. Mottram, Grönland'daki ılık havanın en az birkaç gün daha sürmesinin beklendiğini söyledi. Ohio Üniversitesinden bilim adamlarının ocak ayında yayımladığı araştırma, Grönland'ın dev buz dağlarına rastlanmayan güneybatı bölgesinde 2003-2013 yıllarında yüzey kütlesinde büyük kayıp yaşandığını, 2013'te erimenin 2003'e göre 4 katına çıktığını ortaya koymuştu.