'Dünyanın en güçlü adamı' olarak anılan WWE güreşçisi beynini bağışladı

HENRY, eski güreşçi ve beyin sarsıntılarına bağlı hastalıkları araştıran Concussion Legacy Foundaiton'ın kurucu ortağı Chris Nowinski ile bir radyo programına katıldı. 47 yaşındaki Henry, burada yaptığı açıklamada öldükten sonra beynini bağışlamak istediğini söyledi. Bunun amacını ise 'beyin dokusu hastalığı olarak bilinen ve sporcularda yüksek oranda görülen Kronik Travmatik Ensefalopati hastalığının araştırılmasına katkı sağlamak' olarak açıkladı. Organların tıbbi ve araştırma amaçlı bağışlamasının önemine dikkat eski güreşçi Henry, "Beynimi, beyin bankasına bağışladım ve araştırmadan iyi bir sonuç çıkmasını umuyorum. Böylece gelecek nesillerin hastalıklarına müdahale edilebilir" diye konuştu. Nowinski ise "Ölümün hemen ardından yapılan incelemeyle hücresel düzeyde neler olduğunu bilmek mümkün olabiliyor. (Henry ile) 700'üncü beyin bağışımızı aldık. Sporcuları beyinlerini bağışlamaya çağırıyoruz, böylece hala hayatta iken farkındalık yaratabilir ve çalışmalar yapabiliriz" dedi. Bilim adamları beynin ölümün hemen ardından incelenmesinin en verimli yol olduğunu düşünüyor. Kronik travmatik ensefalopati bir beyin dokusu hastalığı olarak biliniyor ve sürekli kafa travmasına maruz kalınan Amerikan futbolu, buz hokeyi, profesyonel güreş gibi sporla uğraşan kişilerde görülüyor. Mark Henry, 12 Ocak 2018'de WWE'den emekli olduğunu duyurmuştu ve 22 yıllık kariyerini bitirmişti.