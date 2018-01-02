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'Dünyanın en çirkin geliniydi' son hali inanılmaz!

Dünyada çok sayıda kişi tarafından 'dünyanın en çirkin gelini' olarak tanımlanan Rus kadının zaman içindeki değişimi görenleri şoke ediyor...

'Dünyanın en çirkin geliniydi' son hali inanılmaz!

Dünyada çok sayıda kişi tarafından 'dünyanın en çirkin gelini' olarak tanımlanan Rus kadının zaman içindeki değişimi görenleri şoke ediyor...

02 Ocak 2018 Salı 10:48
'Dünyanın en çirkin geliniydi' son hali inanılmaz!
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'DÜNYA'NIN en çirkin gelini' olarak yaftalanan Rus kadının zaman içindeki değişimi hayret ettirdi.

Çiftin uyumsuzluğunu dile getirenler onları dalga konusu haline getirdiler. Çiftin eski halini gösteren bu fotoğraflar 2010 yılında çekildi. Zaman içinde gerçekleşecek değişimi kimse tahmin edemezdi...

Çok insan çiftin çok uyumsuz gözüktüğünü ve bu evliliğin pek uzun sürmeyeceğini, çiftin kısa süre içerisinde ayrılacağını düşünüyordu.

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Bir azimle kilo vermeyi başaran genç kadının yeni hali herkesi çok şaşırtmıştı. Radikal bir karar aldıktan sonra evliliğin ilk yıllarından itibaren zayıflamaya ve değişmeye başlamış.

Şimdiler bir çocuk annesi olan genç kadın, sıkı diyetler yaptı, ameliyat geçirdi. Saçlarını değiştirdi, dişlerini yaptırdı, egzersizlerini arttırdı. Sonunda da azmiyle hayal ettiği görüntüye kavuştu.

İşte kadının son hali...

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Dünyanın En çirkin Gelini
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