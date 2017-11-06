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Dünyanın en ateşli bisikletçisi paylaşımlarıyla baş döndürüyor

Slovakyalı bisikletçi Lucia Javorcekova, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin aklını aldı

Dünyanın en ateşli bisikletçisi paylaşımlarıyla baş döndürüyor

Slovakyalı bisikletçi Lucia Javorcekova, Instagram'da paylaştığı fotoğraflarla takipçilerinin aklını aldı

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:09
Dünyanın en ateşli bisikletçisi paylaşımlarıyla baş döndürüyor
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INSTAGRAM fenomenlerinden model Lucia Javorcekova, spora olan düşkünlüğü ile tanınıyor.  Slovakya milli takımının fanatik destekçisi olan Javorcekova paylaştığı fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

CESUR PAYLAŞIMLARINA BEĞENİ YAĞIYOR

Dünyanın en güzel bisikletçisi kabul edilen Slovak Lucia Javorcekova, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün artırıyor.

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