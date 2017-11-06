Dünyanın en ateşli bisikletçisi paylaşımlarıyla baş döndürüyor

Dünyanın en güzel bisikletçisi kabul edilen Slovak Lucia Javorcekova, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla takipçi sayısını her geçen gün artırıyor.

INSTAGRAM fenomenlerinden model Lucia Javorcekova, spora olan düşkünlüğü ile tanınıyor. Slovakya milli takımının fanatik destekçisi olan Javorcekova paylaştığı fotoğraflarıyla büyük beğeni topluyor.

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