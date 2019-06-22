Düğünde 2 arkadaşını öldürdü, acıya dayanamayıp kalp krizi geçirdi

Afyonkarahisar'da kız isteme sırasında rastgele ateş açtıktan sonra yere indirdiği silahının kazara ateş alması sonucu 2 kişiyi yaralayan zanlı, daha sonra kalp krizi geçirdi.

Düğünde 2 arkadaşını öldürdü, acıya dayanamayıp kalp krizi geçirdi
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AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana gelen olayda nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. 

OLAYIN ARDINDAN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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