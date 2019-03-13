Düğün parası için işadamını soydular!

İŞADAMI M.D, 26 Şubat 2019 günü Büyükçekmece’de bir bankaya giderek 144 bin TL’sini çekti. Aracına binerek hareket eden işadamının yüklü miktarda para çektiği bankanın içinde bekleyen çete üyesi tarafından dışarıda bekleyen çete üyelerine iletildi. İşadamının aracını takibe alan hırsızlar, işadamı aracını park ettiği sırada yan koltukta bulunan para dolu çantayı aldı. Hırsızlar kayıplara karışırken, işadamı M.D. polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan kamera incelemesinde, hırsızların çalıntı bir araca sahte plaka takarak hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlendi. Sahte plakayı da internette satışa çıkarılan araçların plakalarının aynılarını bastırarak elde ettikleri belirlendi. Kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının verdikleri bilgiler doğrultusunda ekipler kimliklerini tespit ettiği 3 kişiyi yakalamak için operasyon başlattı. B.Ç., nişanlısının ağabeyi F.Ç. ve M.N. gözaltına alındı. Çetenin parayı çaldıktan sonra B.Ç’nin nişanlısının evine gittikleri, M.N’ye payını verdikten sonra geri kalan parayı düğün masrafları için harcamayı planladıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramada, 31 bin TL ve bir adet silah çıktı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.