Düğün paralarıyla iş kurdular, kazanacakları parayla evlenecekler

TOKAT'TA üniversite mezunu nişanlı çift, ceplerindeki son parayla girdikleri çini işiyle para kazanıp düğünlerini yapmaya hazırlanıyor. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İşletme Bölümünden 2008 yılında mezun olan Ömür Özfalay (33) ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümünden 2008 yılında mezun olan Ozan Büyükkayalar (35) özel sektörde birçok işte çalıştı. Aynı mahallede oturan çocukluk arkadaşları 10 yıl farklı illerde çalıştıktan sonra 2018 yılında memleketleri Tokat'a döndü. Burada nişanlanan çiftlerden Ömür Özfalay, İstanbul'da çalıştığı dönemlerde hobi olarak yaptığı çini ve seramik işleme sanatını nişanlısı Ozan Büyükkayalar'a da öğretti. Bir süre hobi olarak yaptıkları çini ve seramik işleme sanatını ilerletmeye karar veren çift son işlerinden aldıkları 3 bin lirayı sermaye yaparak kendi işlerini kurdu. Tokat'ta nişanlısı Büyükkayalar'ın bir akrabasına ait kullanılmayan evde 'Çini ve Seramik Sanat Atölyesi' kuran çift el işi göz nuru eserlerini Ramazan ayında Şehitler Parkında sergilemeye başladı. Çift buradan elde edecekleri gelirle evlilik hayalleri kuruyor.

"DÜĞÜN HAZIRLIKLARIMIZ BURAYA BAĞLI"

Ozan Büyükkayalar, eğitim fakültesi lisans mezunu olduğu işi ataması olmadığı için yapamadığını kaydetti. O nedenle hobi olarak başladıkları çiniciliğin meslekleri haline geldiğini ifade eden Büyükkayalar, "Geçen yıl başladığımız çini işine 4 aydır profesyonel olarak devam ediyoruz. Eğitim Fakültesi mezunuyum. Ama mesleğimi icra edemiyorum. Evlenmem için bir şeyler yapmam gerekiyordu. O nedenle hobimi bu işe çevirdim ve profesyonel olarak bu işi devam ettiriyorum. Evlenmemde aslında bu işe bağlı olacak. Düğün hazırlıklarımız buraya bağlı" dedi.

"EVDE ÜRETİM YAPMAYA BAŞLADIK"

Ömür Özfalay ise İstanbul'da bir şirkette çalışırken çini ve seramikle hobi olarak ilgilendiğini, işten ayrılınca Tokat'a dönerek hobisini geliştirdiğini söyledi. Tokat'ta birçok yere iş başvurusunda bulunduğunu fakat geri dönüş olmayınca çini işine başlamaya karar verdiklerini ifade eden Özfalay, "Ne olursa olsun kendi işimizi yapmamız, bin yıllık kadim bir sanat olması her şeyden daha önemliydi. 2018 yılında ailemle yaşadığım evimin üst katının mutfağında biz boya ve ham maddelerimiz ile üretim yapmaya başladık" diye konuştu.

"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ SATIŞLARLA TARİH ALACAĞIZ"

Özfalay, düğün yapmak istediklerini ama belirli bir tarih vermediklerini ifade ederek, "Ailemizin de bizim için ayırmış oldukları paraları kendi işimize yatırdığımız için şuan düğün için belirli bir tarih veremiyoruz. Burada yapmış olduğumuz satışlarla kendi düğünümüze bir tarih alacağız" ifadelerini kullandı.