Düğün kasedinin adı wedding production oldu

ARTIK düğünler için harika kareler, harika klip çekimleri oluyor. Bu yeni bir girişim gün geçtikçe de büyümeye başlıyor. Sosyal medyadan daha büyük kitlelere ulaşan bu yeni girişimin adı weddin production. Sözcü'den Barış Özkan'ın özel haberi bu yeni sektörel akımın detaylarını içeriyor.

İşte Barış Özkan'ın haberi;

‘Sonsuza kadar mutlu ve unutulmaz bir videolu yaşadılar…’ Artık düğün masalları böyle anlatılacak gibi. Özellikle yaz aylarında sosyal medyada görmeye alıştığımız düğün kliplerine olan talep her geçen daha da artıyor. Düğün hikayesi hazırlama, başlı başına bir sektör oldu desek abartmış olmayız. Peki bu videolar kaç günde çekiliyor? Çiftlerin ne gibi talepleri oluyor? Ve en önemli hazırlanan videoların maliyeti ne kadar? Evlenen çiftlere fotoğraf ve düğün klibi hazırlayan Bant Film şirketinin kurucuları Tayip Başak ve Mehmet Serhat Gürsoy konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. İşte evlenen çiftlerin vazgeçilmezi haline gelen videolar hakkında merak edilenler.

‘SOSYAL MEDYA SEKTÖRÜ DEĞİŞTİRDİ’

Bant Film kurucularından Tayip Başak bu tarz videoların çıkış noktası olarak insanların sosyal medyaya olan ilgisini gösterdi. “Instagram ve Facebook'ta kısa kısa videoların artması ile beraber bu olay da daha çok artmaya başladı.” diyen Başak, “Bunun yanında teknolojik aletlerin düşen fiyatları da video çekimlerinde artışa neden oldu.

Çünkü video çekmek meşakkatli bir iş. Yani özetle sosyal medyada fotoğrafın yanında videolar da popüler olmaya başlayınca böyle bir ihtiyaç doğdu sektörde. Git gide de artıyor. Bir süre sonra bu durum fotoğrafçılığın da önüne geçecek.” açıklamasında bulundu.

10 KİŞİDEN 8’İ SORUYOR’



Evelenen çiftlerin taleplerinin değiştiğini ve arttığını ifade eden Tayip Başak, “İnsanlar bundan 8-10 sene önce stüdyoda çekelim mantalitesi ile hareket ediyordu. Bu yetiyordu insanlara. Zamanla dış çekimler oluşmaya başladı. Şimdi dış çekimin yanında video da istiyor insanlar. Bize gelen 10 kişiden en az 8 tanesi videoyu soruyor en kötü ihtimalle. Hepsi yaptırmıyor ama bilgi alıyorlar.” dedi.

‘5-6 YILDIR BÖYLE’

Bant Film kurucu ortaklarından Mehmet Serhat Gürsoy ise sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada, “Yaptığımız videolara düğün hikâyesi, düğün klibi deniyor. Sabahtan akşama kadar çekiliyor.

Bunu insanlar özümsedi. 5-6 senedir sektörde var.” açıklamasında bulundu. “Videonun içerikleri çiftin isteklerine göre, düğün şekline, düğünün yapılacağı mekâna göre değişiyor.” diyen Gürsoy, “Bazı çiftlerin şöyle talepleri oluyor mesela.

Sabah hazırlıklarıyla başlıyor, gecenin sonuna kadar çekilmesini istiyor. Buna biz düğün belgeseli diyoruz. Burada fotoğraf artı video şeklinde bütün günü belgeliyorsunuz.

O gün yaşanan her şeyi hem fotoğraf hem video şeklinde kaydediyoruz. Fotoğraf olarak zaten eski şekilde devam ediliyor, albüm yapılıyor. Video klipte 5-6 dakikalık müzik eşliğinde o günü anımsatan bir klip hazırlanıyor.” ifadelerini kullandı.

‘SON ZAMANLARDA KISALMAYA BAŞLADI’

Video kliplerin 3 dakika ile 10 dakika arasında değiştiğini vurgulayan Tayip Başak, “Son zamanlarda videolar kısalmaya başladı. Bunun sebebi de insanların zamanla yarışması. Bir an önce görmek istiyor insanlar. Bizde maksimim 5-6 dakikayı geçmiyoruz. Geçenler vardı ama onlar da yavaş yavaş kısaltmaya başladılar.” dedi.

SAVE THE DATE NEDİR?

Save the date adı verilen videoların da son zamanlarda ilgi gördüğünü söyleyen Başak, “Save the date dediğimiz olay şöyle. Mesela çiftin 10 Mayıs'ta düğünü var diyelim. Çiftler diyor ki ‘bize düğüne hazırlık şeklinde, düğünde de gösterebileceğimiz video klip hazırlayın’. Nasıl oluyor bu videolar? Çiftin belirlediği bir mekân oluyor.

Gelinlik haricinde bir kıyafetle geliyor çift. Burada çekilen görüntülerden bir klip hazırlanıyor ve düğünde gösteriliyor. Ve ya sosyal medya hesaplarında gösteriyorlar.” açıklamasında bulundu.

‘ÇEKİMLERİN SÜRESİNİ İSTEKLER BELİRLİYOR’

Çekimlerin kaç gün sürdüğünü sorduğumuzda ise Mehmet Serhat Gürsoy şu cevabı verdi:

Çekimler genellikle bir gün sürüyor. Ama bazen il şehir dışında olduğu zaman daha uzun sürdüğü de oluyor. Çünkü konukların gelmesini falan da çekiyoruz. Bazen gece saat ikilere üçlere kadar yapılan after partiler oluyor. Onların çekilmesini de istiyorlar. Dolayısı ile bu tarz çekimler daha uzun sürüyor. Bu çekimlerin süresini düğün sahiplerinin istekleri belirliyor. Onların istekleri de bütçeleriyle doğru orantılı diyebiliriz. Bize geldiklerinde düğünü en ince ayrıntılarına kadar konuşup notlar alıyoruz. Kendi planımızı ona göre yapıyoruz. Yazın en yoğun olduğumuz zaman. Mayıs, temmuz, ağustos, eylül gibi aylar tamamen doluyuz.

4 GÜNDE VİDEO HAZIR

Video kurgu ve montajının çekimlerden çok daha uzun sürdüğünün altını çizen Gürsoy, “Çünkü çekilen görüntüleri tek tek izliyoruz. Ve çiftlerin istekleri doğrultusunda bu görüntülerden bir klip yaratıyoruz.

Biraz da sinemasal tarzda çektiğimiz için kurgu aşaması daha zor. Çünkü bunu müzikle de uydurmamız gerekiyor. Geçiş efektleri çok önemli. 3-4 dakikalık bir videoyu ortalama 3-4 gün içerisinde oluşturabiliyoruz.

Çok güzel bir fotoğraf albümünü 4-5 saatte çıkarabiliriz. Ama video öyle değil. Çekimlerde ortalama beş kişi oluyoruz. Bu rakam çiftin isteklerine göre de değişiyor. Örneğin drone görüntüsü istenirse bunun için de bir operatör gerekiyor ve sayı artmış oluyor.” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF+FULL GÜN ÇEKİM: 5 BİN TL

Bu hizmetin fotoğraf albümü ve video çekimi şeklinde verildiğini söyeleyen Gürsoy, “Biz fotoğrafla birlikte videoyu veriyoruz. Tek başına video olarak bir hizmet vermiyoruz.

O yüzden sadece video olarak bir fiyat belirlemedik. Fotoğrafla birlikte verildiği zaman full gün bir çekimin ücreti 5 bin TL. Burada videolar müşterinin isteğine göre 6-7 dakikaya kadar çıkabiliyor. Bunun yanında düğün hazırlığı artı dış mekân paketimiz de var.

Bunun da ortalama fiyatı 3 bin 250 TL'ye geliyor. Sektörün yüzde 60'ı bu fiyatlardan çalışıyor. İsteklere göre 20 bin liraya çeken de var. ” açıklamasında bulundu.

‘KLİP İÇERİĞİ FİYATI ETKİLİYOR’

sozcu.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Foto Oktay Photography & Videography çalışanlarından Mehmet Avcı ise genel olarak çekimlerin bir ya da iki gün sürdüğünü söyledi.

“Çekimlerin süresi düğün sahibinin isteklerine göre değişiyor.” diyen Mehmet Avcı, “Düğün sahibi klipte arkadaşları da olsun istiyorsa ya da daha hareketli, konfetilerin patladığı eğlenceli bir klip istiyorsa bu çekim süresini de maliyeti de etkiliyor. Çünkü çekimlerin yapıldığı malzemeler de değişiyor.” açıklamasında bulundu.

Düğün sahiplerinin isteklerinin değişlik gösterebildiğini vurgulayan Mehmet Avcı, “Bunlara göre paketlerimiz var. Örneğin gelin hanım dış çekim artı kısa bir düğün hikâyesi isterse bunun fiyatı 500 TL’den başlıyor.

Ancak düğün sahipleri tam gün yani hazırlık aşamalarından ve düğünden oluşturulan bir video istiyorsa bunun fiyatı 1750 TL’ye kadar çıkabiliyor.” dedi.