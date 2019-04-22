'Dronelar endemik kuşları kaçırıyor'

TAZI Kanyonu, 2 yıl önce gezginler tarafından keşfedildi ve sosyal medyada yayınlanan fotoğrafların ardından binlerce doğaseverin uğrak yeri haline geldi. Ancak Körpülü Kanyon Milli Parkı sınırları içindeki Tazı Kanyonu'nda uçurulan dronelar, doğal yaşamı tehdit etmeye başladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan AKUT Antalya Birim Sorumlusu Yılmaz Sevgül, kanyonun kendine özgü bir ekosisteme sahip olduğunu, buradaki sarp kayalıkların da endemik hayvan türü 'kızıl akbabaların' evi olduğunu söyledi. Tazı Kanyonu'nun 12 kilometre uzunluğunda, 700- 800 metre değişen derinlikte olduğunu vurgulayan Sevgül, "Dünyada sayılı 10 kanyon arasında özel bir bölge. Bu bölgenin kendine özgü makro ekolojik sistemi var. Kendisine ait bir yaşam döngüsü bulunuyor. Özellikle bu bölgede endemik hayvan türlerini görmek mümkün. Bunlardan biri de 'kızıl akbabalar'. Kızıl akbabaların, kanyonun sarp kayalıkları üzerindeki çatlaklarda yuvaları var. Buranın hemen altı da kanyonun genişlediği nokta. 12 kilometre uzunluğundaki kanyon, bu noktada genişleyerek çıkışa yöneliyor. Kanyonun dar olan noktalarında olumsuz hava şartları veya farklı nedenler ile ölen hayvanlar akıntıyla bu noktaya sürükleniyor. Bu ölü hayvanlar suyun yardımıyla kanyonun ağzına gelip, kızıl akbabalar için beslenme noktası oluşturuyor" diye konuştu.

'DRONE UÇUŞLARI KIZIL AKBABALARI GÖÇE ZORLAYABİLİR'

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi, Ornitoloji ve Ekoloji Uzmanı Dr. Hakan Karaardıç da kızıl akbabaların dış etkenler nedeniyle gelecekte bölgeyi terk etme riski olduğunu söyledi. Karaardıç, önceliğin yaban hayatın doğal döngüsünü zedelemeden ziyaret etmek ve gözlemlemek olduğunu vurgulayarak, "Kızıl akbabalar besin zincirinin üzerinde olan canlılar. Yuvaları genellikle sarp kayalık bölgelerde olur. Fakat aynı zamanda türü tehlike altında. Çok fazla avcı baskısı olmadan yaşarlar. Tazı Kanyonu gibi, endemik hayvan türlerinin yaşam alanlarında vatandaşlar gelişi güzel drone uçuşu yapmamalı. Çünkü keyfi nedenlerle uçurulan bir drone, o bölgede yaşayan hayvan türlerinin korkuyla, başka alanlara göç etmesine ve o bölgenin ekolojik düzeninde büyük zararlara neden olur. Tazı Kanyonu, hobi amaçlı drone uçuşlarına kapatılmalı" diye konuştu.