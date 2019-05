Dört yıl önce kendiyle evlenen kadın nikah tazeledi

İNGİLTERE'NİN Brighton kentinde yaşayan Sophie Tanner, 2015'in Mayıs ayında gerçekleştirdiği bir törenle kendisiyle dünya evine girmişti. Tanner, düğün töreninde neredeyse tüm gelenekleri yerine getirmiş; nedimeleriyle poz vermiş ve babasının kolunda kırmızı halıda yürümüştü. Genç kadın, geçen haftasonu, kendiyle evliliğinin dördüncü yıl dönümünde ise eğlenceli bir törenle nikah tazeledi. Tanner, törende beyaz bir elbise giyerek kendine dört sene önce verdiği sözleri yinelerken, en yakın arkadaşı da rahip kostümü içerisinde yanındaydı. Kendi parmağına sakati simgeleyen kartal figürlü 'sonsuzluk yüzüğü' takan Tanner, daha sonra arkadaşlarıyla önceden kareografisini hazırladıkları figürlerle Keala Settle'ın 'This is me' (Bu benim) şarkısı eşliğinde dans etti. Tunner, nikah tazeleme töreninin ardından evlilik yolculuğu boyunca kendini sevmenin anlamını daha iyi kavradığını, bunun başkasını sevebilmek kadar değerli olduğunu söyledi. Evlilik serüveni hakkında blog yazan Tunner, geçen hafta da 'Kendimle evlendim' isimli bir kitap çıkardı. Monogaminin (Tek eşlilik) bir adım ötesi olan ve 'kendiyle evlenme' anlamına gelen sologami, son zamanlarda artış gösteriyor.