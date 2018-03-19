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Dört kez düşük yaptı ama son hamileliğinde mucizeyi yaşadı!

ABD'nin Minnesota eyaletinde 10 yıldır kısırlıkla mücadele eden, 4 kez de düşük yapan Allyson, anne olma hayalinden hiç ümidini kesmedi. Denemediği tedavi yöntemi kalmayan Allyson ve Tony Ponto çifti bakın nasıl bir mucizeyle karşılaştı...

Dört kez düşük yaptı ama son hamileliğinde mucizeyi yaşadı!

ABD'nin Minnesota eyaletinde 10 yıldır kısırlıkla mücadele eden, 4 kez de düşük yapan Allyson, anne olma hayalinden hiç ümidini kesmedi. Denemediği tedavi yöntemi kalmayan Allyson ve Tony Ponto çifti bakın nasıl bir mucizeyle karşılaştı...

19 Mart 2018 Pazartesi 15:44
Dört kez düşük yaptı ama son hamileliğinde mucizeyi yaşadı!
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2005 yılında evlenen Allyson ve Tony Ponto çifti hemen çocuk sahibi olmak istedi. Allyson çok geçmeden hamile kaldı kalmasına ama çok uzun sürmedi. Tam 4 kez düşük yaptı.

Ama çift çocuk sahibi olmayı her şeyden daha çok istiyordu.

Son olarak tüp bebek yöntemini denediler. Allyson hamile olduğunu öğrenince bir an sevindi ancak yine de içinde şüpheler vardı. Kendisini bu fikre alıştırmaktan korktu.

Rutin kontroller için eşiyle beraber doktora gittiklerinde hayatlarının en büyük sürpriziyle karşılaştılar.

Ultrasonda bir değil, iki değil, üç değil tam dört bebek görüldü.

Allyson, US Magazine'e “Dört bebeğim olacağını öğrenince sevinçten ağlamaya başladım. Tek isteğim bir an önce anne olmaktı” dedi.

Allyson, geçen yıl dördüzlerini dünyaya getirdi. Olivia Susan, Anna Louise, Morgan Price ve Carolyn Grace ismini verdikleri bebeklerinin her biri 1.100-1.500 kg ağırlığındaydı.

Allyson şimdi ise çocuklarının sağlık durumunu ilişkin açtığı Facebook sayfasında insanlara günlük bilgiler veriyor.

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Dört Kez Düşük YaptıHamilelikDoğumDördüz
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