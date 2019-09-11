Doktorlar "sakat olabilir" dedi, bebeğini camdan aşağıya attı

ÖZBEKİSTAN korkunç bir olay yaşandı. Yeni doğum yapmış bir kadın, sakat olabileceğini öğrendiği bebeğini camdan aşağıya attı. Suçunu örtbas edebilmek için aynı serviste tedavi gören bir başka bebeği de pencereden aşağıya attı. Doktorlar 23 yaşındaki yeni doğum yapmış kadına "Bebeğiniz sakat olabilir" dedi. Yeni doğan bebeğinin sakat olabileceğini öğrenen cani kadın, bebeğini hiç acımadan hastanenin 16. katından aşağıya attı. Daha önce de iki engelli bebek dünyaya getiren kadın, suçunu örtbas edebilmek için başka birine ait bebeği daha camdan aşağıya attı.

İKİ BEBEK DE KURTARILAMADI

Serviste görevli hemşirelerin uyuyor olması sebebiyle durum bir saat sonra fark edilirken bebeklerin pencereden aşağıya atıldığını gören doktor ve hemşireler tarafından bebeklere müdahalede bulunuldu.Ancak bebekler, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

İKİ ENGELLİ BEBEK DAHA DÜNYAYA GETİRMİŞ

Olayla ilgili açıklama yapan polis, kadının bu suçu işlemesinin altında daha önce de iki engelli bebek dünyaya getirmesi olabileceğini söyledi.Cani annenin 20 yılhapis cezası alması beklenirken görevi başında uyuya kalan hemşireler hakkında da soruşturma başlatıldı.