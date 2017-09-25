Doğa tutkunları için ekolojik tatil rotaları

EKOLOJİK tatil cenneti olarak nitelendirebilecek bir ülkede yaşamamızın da avantajıyla, ülkemizde doğayla barışık turizm tesislerine ulaşmak çok zor olmuyor. Türkiye'nin birçok bölgesi ve şehrinde çeşitli konseptleri içeren, doğayla barışık çok sayıda ekolojik tesis hizmet veriyor. Misafirlerine modern yaşamın yoruculuğunu unutturan ve doğayla başbaşa unutulmaz günler yaşatan bu tesislerin bir kısmı, yeşil yıldızlı otel kategorisinde bulunuyor. Yeşil yıldız; Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından çevreye duyarlı ve sürdürülebilir turizmi destekleyen tesislere verilen bir sertifika. Bu kapsamdaki otellerin birçoğunda; enerji tasarrufu, geri dönüşüm, organik gıdalar gibi tesisin doğayla barışık bir biçimde var olmasını sağlayan özellikler bulunuyor.

Şehir Hayatından Usananlar İçin Yeşil Yıldızlı Otel ve Konaklama Tavsiyeleri

Başlı başına bir doğa harikası olan Türkiye'nin ekolojik tesis çeşitliliği de bu doğal güzellikleriyle paralel olarak oldukça fazla. İster şehrinizin yakınında birkaç günlük bir hafta sonu kaçamağı için, isterse de daha uzun bir süreliğine kendinize ve doğaya vakit ayırabilmek için bu tesislerden dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

Narköy – Kocaeli/Kandıra

Nar Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nin Kocaeli Kandıra'da kurduğu ekolojik tesis, bu alanda ülkemizin en önde gelen yerlerinden biri konumunda bulunuyor. Aynı zamanda gönüllü katılımcılara çiftlik yaşamı gibi konularda eğitim de veren Narköy'de misafirlerin konaklaması için 14 adet oda mevcut. Tesis bünyesindeki yemeklerin tamamının organik ve çiftlik üretimi olduğunu da belirtmeden geçmeyelim. Özellikle İstanbul'a yakın bir konumda bulunmasıyla hafta sonu kaçamakları için sıklıkla tercih edilen Narköy'de, yıl boyunca çeşitli atölyeler ve aktiviteler gerçekleşiyor. Yalnızca dinlenmek amacıyla değil, çeşitli projelerdeki konsantrasyonunuzu tam anlamıyla sağlamak için de bu tesisi tercih edebilir, doğanın ilham verici özelliğinden faydalanabilirsiniz.

HavaSuPark Bungalows – Antalya/Kumluca

Ülkemizdeki turizmin başkenti Antalya'nın Kumluca mevkinde bulunan HavaSuPark Bungalows, bir doğal yaşam oteli. Bir çift tarafından 2004 yılında faaliyete geçirilen tesis, denize 3,5 km uzaklıkta ve orman içerisinde bulunuyor. Tesis bünyesinde ağaç evler, farklı büyüklüklerde bungalowlar gibi konaklama seçenekleri sunuluyor. Ayrıca yine HavaSuPark Bungalows içerisinde çadır veya karavan ile konaklamak da mümkün. Doğal yaşam oteli, misafirlerine konaklamaları boyunca çeşitli etkinliklerle de farklı deneyim imkanları sunuyor. Balık avları, doğa yürüyüşleri ve yılın çeşitli dönemlerinde gerçekleşen sanat atölyeleriyle HavaSuPark Bungalows, modern yaşamdan uzaklaşıp kendini dinlemek isteyen tatilciler için harika bir seçenek.

Pastoral Vadi – Muğla/Fethiye

Türkiye'nin en büyük ekolojik çiftliklerinden bir tanesi de turizmin gözde mekanı Fethiye'de bulunuyor. Pastoral Vadi, 1999 yılında kurulmuş ve o günden bu yana doğaseverlere unutulmaz tatiller yaşatmaya devam ediyor. Oldukça büyük bir alana yayılan tesisin neredeyse her tarafında bahçeler, bağlar, ahırlar yani kısacası doğa denince akla gelebilecek her şey bulunuyor. Misafirlerine taş konaklar, ahşap evler veya dere evleri gibi çeşitli konaklama alternatifleri sunan Pastoral Vadi'de yılın 12 ayı aktiviteler de eksik olmuyor. Tesiste geçireceğiniz günler boyunca çiftlik hayatının inceliklerini öğrenebilir, meyve-sebze ekimlerine katılabilir ve hatta hayvancılıkla ilgili tecrübeler edinebilirsiniz. Çiftlik, denize 5 km kadar uzak bir mesafede bulunduğu için tesise kendi aracınızla gitmeniz, denize ulaşım konusunda işinizi kolaylaştıracaktır.

Eğer siz de bu yılki tatilinizde fiziksel yorgunluğunuzdan çok psikolojik rahatlamanıza odaklanmak istiyorsanız, Türkiye'nin dört bir yanındaki ekolojik tatil köylerini tercih edebilir ve tatil kavramını farklı bir konseptte deneyimleyebilirsiniz.