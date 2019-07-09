Devlet sarayının bahçesinde iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girdiler

İngiltere'de gerçekleşen bir etkinlik sırsında devlet işlerinin yürütüldüğü ve devlet adamlarının ağırlandığı Buckingham Sarayı'nın bahçesinde bir çift çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi.

Devlet sarayının bahçesinde iğrenç olay! Cinsel ilişkiye girdiler
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İNGİLTERE'de devlet adamlarının ağırlandığı Buckingham Sarayı'nın bahçesinde skandal bir olay yaşandı. Bir çift çevredekilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye girdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"İNSANLARI UMURSAMADAN İLİŞKİYE GİRDİLER"

İğrenç olaya tanık olan Jamie Beer, ailesi ile sarayın yakınında piknik yaptığı sırada çiftin etraftaki insanları umursamadan ağacın altında cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek tepki gösterdi. Başka bir adam ise cinsel ilişkiye giren çifte seslendiğini çiftin kendisine bakarak cinsel ilişkiye devam ettiklerini ifade etti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Görüntülerin internette yayılmasının ardından İngilizler çifte büyük tepki gösterdi. İngiltere polisi çiftin kimliklerini tespit etmek için çalışma başlattı. 

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