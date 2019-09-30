Devasa elma görenleri şaşırttı
Isparta'nın Gelendost ilçesinde elma hasadı sürerken, ağaçtan toplanıp soğuk hava deposuna getirilen 935 gramlık elma şaşırttı
YAŞAM 30.09.2019, 00:35
TÜRKİYE'DE elma üretiminin yüzde 20'sinin karşılandığı Isparta'da elma hasadı başladı. Her sabah tarım işçilerince ağaçlardan toplanan elmalar, kasalara yerleştirildikten sonra soğuk hava depolarına getiriliyor. Gelendost ilçesine bağlı Yenici köyündeki soğuk hava deposuna getirilen bir elmanın büyüklüğü ise görenleri şaşırttı.
Soğuk hava deposu yetkilileri elmanın büyüklüğünü fark edince tartmak istedi. Hassas tartıya konulan elma tam 935 gram geldi. Başka bir elmanın 514 gram geldiğini söyleyen soğuk hava deposu yetkilileri bu büyüklükteki elmayı ilk kez gördüklerini söyledi.
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