Ders çalışırken uyuyakalmamak için cinsel organına iğne sokan öğrenci hastanelik oldu!

ÇİN'İN Shaanxi eyaletine bağlı Xi şehrinde 12 yaşındaki bir erkek öğrenci, ödevini yetiştirirken uyuyakalmamak için cinsel organının içine 11 santimlik bir akupunktur iğnesi koydu. Ertesi gün çocuğunun yürümekte zorlandığını gören anne, oğlunu hastaneye götürdü ve korkunç gerçeği öğrendi. Adı Xiaolong olarak açıklanan çocuk, annesine ödevini yetiştirmek zorunda olduğu için uyanık kalması gerektiğini, bu yüzden böyle bir yola başvurduğunu söyledi. Doktorlar, öğrencinin yaptığı şeyden utandığı için ailesine söylemekten çekindiğini, bu yüzden cinsel organındaki iğne ile 15 saat durduğunu ve iğnenin idrar torbasına çok yakın olduğunu belirtti. Öyle ki, iğnenin biraz daha hareket etmesi halinde 12 yaşındaki öğrencinin idrar torbası yırtılabilirdi. İki saat süren bir ameliyattan sonra doktorlar iğneyi çıkarmayı başardılar. Çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.