Depremin ardından Bodrum'da hayat

GÖKOVA Körfezi'nde dün saat 01.31'de meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.5 büyüklüğündeki deprem ardından Bodrum'da çok sayıda kişi ikinci geceyi de araçlarının içinde veya sokaklarda, tatilciler ise, otellerin havuz başlarındaki şezlonglarda geçirdi.

Merkez üssü Bodrum açıkları olan 6.5 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmaması herkesi sevindirdi. Bodrum ve Datça başta olmak üzere yakın çevrede etkili olan deprem ardından kriz masası kuran Muğla Valiliği, özellikle kırsal mahallelerde hasar tespit çalışmalarına başladı. Bodrumlular ikinci geceyi de dışarıda geçirdi. Bazı tatilciler bavullarını başucuna koyarak sabahladı. Eşi ve kızı ile birlikte 35 yıldır Bodrum'da yaşayan emekli Dr. Ali Bütün, geceyi Kumbahçe Plajı'nda koydukları şezlonglarda geçirdiklerini söyledi. Bütün, "Bu yaşıma kadar böyle bir deprem yaşamadım. İlk gece gerçekten çok korkunçtu, bu gece de sabaha kadar sallandık ama korkulacak birşey olmadı" dedi.

HAREMTAN TEPESİ 'AÇIK HAVA OTELİ' OLDU

Bodrum'a 3 mil uzaklıktaki tarihi Karaada manzaralı ve 250-300 yıllık tarihi değirmenlerin bulunduğu Haremtan Tepesi, depremle sarsılan ilçede adeta açık hava oteline döndü. 8 değirmenden 2'si hasar görürken, değirmenlerin etrafında yatan aileler dikkat çekti. Bazı genç çiftler birbirlerine sarılarak Bodrum'u tepeden izleyip güne romantik başladı.

Adana'dan eşi, oğlu, gelini ve torunu ile Bodrum'a tatile gelen 62 yaşındaki Metin Sazlı, "Bodrum tatili için karar vermiştik, yola çıktığımızda deprem olmuştu. Ancak, Bodrum'a gelmekten vazgeçmedik sadece tedbir amaçlı bu geceyi dışarıda geçirdik ve bu harika doğa manzarasında güne başladık. Gece boyunca hafif hafif sallandığımızı hissettik" dedi.

GÜMBET KOYU'NDA GELGİT

Teknelerin karaya, karadaki otomobillerin 80-100 metre kadar içeriye sürüklendiği Gümbet Koyu'nda ise karaya oturan teknelerin önemli bölümü denize çekilerek onarımlarına başlandı. 4 teknenin ise suda hasarlı halde durduğu görüldü.

TURİZMCİLERDEN ÇAĞRI

Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, işletmecilerin konuklarını rahat ettirmek ve depremin neden olduğu panik havasını bertaraf etmek için büyük çaba harcadığını söyledi. Kavala, şöyle dedi:

"21 Temmuz gecesi Ege Denizi'nde, Kos açıklarında meydana gelen ve Bodrum'u da etkileyen deprem sonrası, üye otelci, yerel yönetici ve kamu görevlilerimiz ile gün içerisinde yaptığımız değerlendirmeler sonucunda Bodrum yarımadasının genelinde, depremin, konaklama sektörü ile bağlantılı tesislerde herhangi bir yıkıcı etkisi olmamış, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Panik havası sonrası, 21 Temmuz sabahı itibariyle tesislerimizde işleyiş eksiksiz ve düzgün, normal olarak devam ediyor. Otelciler, misafirlerini rahat ettirmek ve depremin sebep olduğu panik havasını bertaraf etmek için büyük çaba harcamaktadı. Denize sıfır tesislerde su seviyesindeki yükselmenin neden olduğu zararların küçük boyutlarda olduğu bilgisi verilmiştir. Deprem sonrası görülen kısa süreli arızalar dışında, an itibari ile Bodrum genelinde su ve elektrik hizmeti başta olmak üzere hiçbir hizmet, aksamadan tesislerimizde verilmektedir. Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile deprem uzmanları arasında yapılan görüşmelerde, daha büyük bir deprem beklenmediği, artçı depremlerin birkaç gün daha devam edeceği ama herhangi bir tehlike arz etmeyeceği söylenmiştir. Bütün misafirler gönül rahatlığı ile tatil için Bodrum'u tercih edebilirler."

"BODRUM'DA YAŞAM NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise büyük bir hasar ve can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydetti. Bodrum'un korunan bir kent olduğunu ifade eden Gökbel, şöyle dedi:

"2 katı aşmayan yapılarıyla, işletmeleriyle, kamu görevlileriyle, halkımızla olayın şoku ve tedirginliği atlatılmıştır. Otelcilerimiz, seyahat acentelerimiz, çalışanları ile birlikte konuklarımızı rahatlatmak için büyük çabalar harcamışlardır. Bu anlamda da tüm işletmelerimize ayrıca çok teşekkür ederiz. Bugün itibariyle Bodrum'da yaşam normale dönmeye başlamıştır. Endişe ve paniğe gerek olmadığı aşikardır. Sayın Valimiz, Bakanlarımız ve Başbakan Yardımcımızın da olayı yerinde incelemeleri, Kos Adası'nda tatilde olan vatandaşlarımızın Bodrum'dan gönderilen feribotlarla alınması da yetkililerimizin anında müdahaleleri büyük bir moral vermiştir."

Bodrum'daki otel rezervasyonlarında iptaller olmadığı belirtildi. İlçede ilk belirlemelere göre 73 otomobil ile 30 evde hasar meydana geldi.