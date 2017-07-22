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Deprem olurken ne yapmak gerekir?

Depremin olabileceği önceden öngörülse de nerede, ne zaman ve nasıl olabileceğinden emin olmak oldukça güç. Bu yüzden her an deprem olabileceğini unutmamalı ve bilinçli olmalıyız. İşte deprem esnasında yapılması gereken davranışlar..

Deprem olurken ne yapmak gerekir?

Depremin olabileceği önceden öngörülse de nerede, ne zaman ve nasıl olabileceğinden emin olmak oldukça güç. Bu yüzden her an deprem olabileceğini unutmamalı ve bilinçli olmalıyız. İşte deprem esnasında yapılması gereken davranışlar..

22 Temmuz 2017 Cumartesi 17:49
Deprem olurken ne yapmak gerekir?
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ÖNCELİKLE yaşadığınız yerleşim biriminin deprem tehlikesi hakkında doğru bilgileri ilgililerden öğrenin. - Aile bireyleri arasında olağanüstü bir durumda nasıl davranacağınızı konuşun. - Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir yer seçin. - Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğrenin ve çocuklarınıza da öğretin.

-Deprem öncesinde -Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeye sıkıca bağlayın, tablo, gardırop gibi eşyaları sabitleyin ve üzerinize devrilmeyecek şekilde yerleştirin. -Mutfak dolapları gibi kırılabilecek eşyalarınızı koyduğunuz dolaplarınıza sağlam kilitler takın. -Olağanüstü bir durumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilk yardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldivenini önceden çantaya koyup, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

-Deprem sırasında -Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve koşuşmayın. -Büyük bir depremde ayakta durmanız, koşmanız mümkün değildir. -Çömelin ya da döşemeye yatın. -Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun. -Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazır olun.
-Deprem sırasında -Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin. -Bina içinde kalın. -Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz. -Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere koşmayın. -Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı şekilde davranmaya davet edin.

-Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin. -Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın.
- Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın. - Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. - Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın.
Deprem sonrasında -Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı olun. -Özellikle ilk üç gün içerisinde, yetkililer izin vermedikçe, sağlam evlerinize dahi girmeyin. -Bazı artçı sarsıntılar zayıflamış yapılarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir.

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Son Güncelleme: 22.07.2017 17:54
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DEPREM SIRASINDANe YapmalıDeprem
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