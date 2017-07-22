Deprem olurken ne yapmak gerekir?

ÖNCELİKLE yaşadığınız yerleşim biriminin deprem tehlikesi hakkında doğru bilgileri ilgililerden öğrenin. - Aile bireyleri arasında olağanüstü bir durumda nasıl davranacağınızı konuşun. - Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir yer seçin. - Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğrenin ve çocuklarınıza da öğretin.

-Deprem öncesinde -Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeye sıkıca bağlayın, tablo, gardırop gibi eşyaları sabitleyin ve üzerinize devrilmeyecek şekilde yerleştirin. -Mutfak dolapları gibi kırılabilecek eşyalarınızı koyduğunuz dolaplarınıza sağlam kilitler takın. -Olağanüstü bir durumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilk yardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldivenini önceden çantaya koyup, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

-Deprem sırasında -Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve koşuşmayın. -Büyük bir depremde ayakta durmanız, koşmanız mümkün değildir. -Çömelin ya da döşemeye yatın. -Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun. -Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazır olun.

-Deprem sırasında -Pozisyonunuzu sallantı duruncaya kadar değiştirmeyin. -Bina içinde kalın. -Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından yaralanabilirsiniz. -Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere koşmayın. -Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı şekilde davranmaya davet edin.

-Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin. -Araç kullanıyorsanız bulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın.

- Normal trafikten olabildiğince uzaklaşın. - Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. - Eğer mümkünse ağaçlar, direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın.

Deprem sonrasında -Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı olun. -Özellikle ilk üç gün içerisinde, yetkililer izin vermedikçe, sağlam evlerinize dahi girmeyin. -Bazı artçı sarsıntılar zayıflamış yapılarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir.