Denizli'de bulundu! Paha biçilemiyor

DENİZLİ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Şüpheliler E.Y, A.T, E.Ş. ve O.Ş.’nin Türkiye’ye yasa dışı yollardan tarihi eser getirdiğini ve alıcı aradığını tespit eden ekipler, takibe aldığı şahısları kaçırdıkları tarihi eserlerle yakaladı. Operasyonda papirüs yaprağı üzerine Süryani ve Aramice dillerinde yazılmış, Hz. İsa’nın hayatının anlatıldığı resimli tasvirler bulunan 4 tarihi eser kitaba el konuldu.

SARAYIN ORJİNAL KİTAPLARI

Kitaplar, Müze Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Bayram tarafından incelendi. Yapılan incelemede deri ciltli ve erguvan renkli yaprakları olan 4 kitaptan ikisinin yaklaşık bin yıllık olduğu değerlendirildi. İçerisinde altın yaldızlı işlemeler bulunan kitapların, o dönemde saray tarafından talep edilen ve sarayda kullanılan orijinal kitaplardan olduğu belirlendi. Diğer kitaplarda ise resimli tasvirlerin yer aldığı görülürken bu tefsirlerde Hz. İsa’nın doğumundan ölümüne kadar hayatından kesitlerin ele alındığı belirlendi. Kitaplarda resimli tasvirlerde, Hz. İsa’nın Meryem Ana’ya müjdelenişi, Hz. İsa ile Meryem Ana’nın buluşma figürü, Hz. İsa’nın aranışı ve ardından üç müneccimler tarafından bulunuşu, Hz. İsa’nın Mısır’a kaçışının yer aldığı tespit edildi.

KİTAPLARDA BURÇLAR DA ANLATILIYOR

Yine bir diğer kitabın ise dünyayı çeviren burçlar ve Orta Asya Türkleri’nden Ejder burcu gibi burçların genelini ve hayat ağacı, çift başlı kartal, ölen kişilerin ruhları ile ilgili konuları ele aldığı tespit edildi. Kitapların muhtemelen Süryani ve Aramice dillerinde yazılmış oldukları ve dönem, çağ ile içerik yönünden ayrıntılı olarak incelenmesi gerektiği bildirildi. Hristiyandünyasını yakından ilgilendiren ve büyük öneme sahip olan eserlerin, değerine paha biçilemediği bildirildi.

"SHAKESPEARE'NİN HZ. İSA'YI ANLATTIĞI ESERİ TASVİR EDİLMİŞ"

Kitapları inceleyen PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Bayram, kitapların tarihinin yaklaşık bin yıllık olabileceğini söyledi. Resimli kitaplardan birinin Shakespeare’nin Hz. İsa’yı anlattığı bir eserinin tasviri olduğunu aktaran Bayram, kitabı incelediğinde Hrıstiyanlık ve Hz. İsa ile ilgili sahnelerin tasvir edildiğini ifade ederek, "Hz. İsa’nın annesi Meryem’e müjdelenmesi, Üç Müneccim’lerin yıldızı görüp Hz. İsa’yı bulmaları ve daha sonra mısıra kaçışla ilgili sahneler vardı. Diğer kitabın içinde ise daha çok burç sembolleri tespit edebildik" dedi.

"ORTA DOĞU'DAN KAÇIRILMIŞ"

Prof. Dr. Bayram, kitapların Suriye’deki müzelerden kaçırılmış olabileceğini ifade ederek, "Kitapların üzerinde kayıt yoktu. Bazı bölümler kesilmişti, müzeye ait envarter numaraları olduğu için kesilmiş olabilir, ondan emin değilim. Son yıllarda Suriye’den müzelerden çok sayıda eser kaçırıldı. Özellikle Türkiye’de çok sayıda el yazmaları ele geçiriliyor. Bu nedenle o bölgeye ait olabilir. Sadece yazılardan oluşan kitaplar da Aramice yazılmış ve dolayısıyla o bölgeye ait" diye konuştu.

"ÇÖPTEN BULDUK" DEDİLER, TUTUKLANDILAR

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin sorguda, tarihi eserleri çöpten bulduklarını iddia ettikleri bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden 4'ü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.