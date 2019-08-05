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Denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu!
İstanbul Şile’de dün denize giren 17 yaşındaki Emir Bozkızıl kayboldu. Bozkızıl'ı arama çalışmaları bugün de devam ediyor.
YAŞAM 05.08.2019, 15:50 Osman Abaz
OLAY dün saat 13.30 sıralarında Şile, Kurna plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 17 yaşındaki Emir Bozkızıl akrabaları ve arkadaşlarıyla öğle saatlerinde Kurna plajına geldi. Denize giren Bozkızıl bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye sualtı arama kurtarma ekipleri kaybolan Bozkızıl'ı bulmak için çalışma başlattı. Dün başlayan çalışmalardan sonuç alamayan ekipler, bu sabah saatlerinde arama çalışmalarına devam etti. Jandarma sulatı arama kurtarma dalgıçları ve 2 jet ski ile arama çalışmaları devam ediyor.
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