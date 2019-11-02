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Dehşete düşüren olay! Sevgilisi can çekişirken tecavüz etti

ABD'de Giovanni Ruiz isimli bir adam, sevgilisi ile tartıştıktan sonra önce kafasına iki el ateş etti, ardından can çekişen sevgilisine tecavüz etti. Olayın ardından tutuklanan Ruiz, cinayet ve silah bulundurma suçlamaları ile yargılanacak.

YAŞAM 02.11.2019, 17:50
Dehşete düşüren olay! Sevgilisi can çekişirken tecavüz etti
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AMERİKA'DA yaşayan 19 yaşındaki Paula Davis isimli kızın erkek arkadaşı 21 yaşındaki Giovanni Ruiz, ailesine ait bir Van marka araçta tartıştıktan sonra kafasına iki el ateş etti. Paula, can çekişirken erkek arkadaşı Ruiz kendisine tecavüz etti.

ZANLI TUTUKLANDI

Paula, araçta çıplak bir şekilde kanlar içinde ölü bulununca polis Ruiz'i gözaltına aldı. Polisin yaptığı araştırmada Paula'nın, Ruiz'e ayrılmak istediğini bunun üzerine Ruiz'in kıskançlık krizine girdiğini ve Paula'nın kafasına sıktıktan sonra tecavüz ettiğini ortaya çıktı. Tutuklanan Ruiz, cinayet ve silah bulundurma suçlamaları ile yargılanacak.

#ABD #Tecavüz #Giovanni Ruiz #Paula Davis
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