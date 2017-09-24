Dedikodu hakkında çok ilginç bir gerçek

DEDİKODU, yani “başkalarını çekiştirmek, kınamak üzerine kurulmuş konuşma biçimi.” Toplumdaki genel kanı, dedikodunun çok kötü bir şey olduğu yönünde. Tabii ki bunun aksi iddia edilemez. Fakat insanlık tarihine bakınca dedikodunun çok başka bir anlamı olduğunu görüyoruz.İnsanlar tarafından sıkça kötülenen dedikodu, ilkel insanların ilk kez iş birliği yapabilmesini sağladı. Homo Sapiens’in yaklaşık 70 bin yıl önce edindiği dil becerisi, insanlara zamanla saatlerce dedikodu yapabilme imkanı tanıdı. İnsanların kime güvenebileceğine dair bilgi edinmesi, küçük gruplar halinde yaşayan atalarımızın daha büyük gruplara dönüşmesine sebep oldu. Bu durum, ilkel insanların daha sıkı ve karmaşık işbirliği yöntemleri geliştirmesine yol açtı. Başlangıçta garip gelse de konuyla ilgili yapılan pek çok bilimsel araştırma bu teoriyi kanıtlıyor. Kısacası, bugün yerden yere vurduğumuz dedikodu olmasaydı, belki de insan ırkı asla bu kadar gelişmeyecekti.