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Dedesinin son istediğini böyle yerine getirdi

Çin'den Chengdu şehrinde yaşayan Fu Xuewei son zamanlarda viral haline gelen bir dizi düğün fotoğrafı paylaştı. Damadın bulunmadığı fotoğraflarda Fu'nun 87 yaşındaki dedesi bulunuyor. İşte sosyal medyada ses getiren, göz yaşartan o hikaye...

Dedesinin son istediğini böyle yerine getirdi

Çin'den Chengdu şehrinde yaşayan Fu Xuewei son zamanlarda viral haline gelen bir dizi düğün fotoğrafı paylaştı. Damadın bulunmadığı fotoğraflarda Fu'nun 87 yaşındaki dedesi bulunuyor. İşte sosyal medyada ses getiren, göz yaşartan o hikaye...

19 Mart 2018 Pazartesi 18:05
Dedesinin son istediğini böyle yerine getirdi
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25 yaşında Fu bir girişimci. On yaşındayken anne ve babası boşanan genç kıza dedesi bakmaya başladı. Kendisinin bugünlere gelmesini sağlayan dedesi Eylül ayında ciddi şekilde hastalandı ve doktorlar yakın bir zaman içinde öleceğini söyledi.

Xuewei, yakın zamanda evlenmeyi düşünmemesine rağmen, dedesi için gelinlik giymeye karar verdi. Dedesinin en büyük hayali Fu'nun evlenmesiydi.

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Evleneceği adam olmasa da Fu, dedesinin son isteğini gerçekleştirebilmek için 475 dolar harcayarak bir fotoğraf çekimi düzenledi.

Dedesini fotoğraf çekimin yapılacağı yere götüren Fu, ''O benim bu hayattaki en büyük şansım. Doktorlar hazırlıklı olmamı istedi. Belki de onu yarın göremeyeceğim. Beni büyüten, yetiştiren bu insanın son istediğini gerçekleştirmek istedim'' diye konuşuyor.

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Fu'Nun kolunda dedesinin dövmesi de bulunuyor.

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Dedesinin Son Istediğini Böyle Yerine GetirdiChengdu
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