Dededen kalma tarla yüzünden 17 yaşındaki oğlunu katletti!

ANKARA'NIN Gölbaşı ilçesinde, Aytekin Berktaş, tartıştığı oğlu Emirhan Hayri Berktaş'ı (17), bıçaklayarak, öldürdü.
DEDEDEN KALMA TARLA YÜZÜNDEN TARTIŞTILAR
Olay, önceki akşam Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi 299'uncu sokaktaki apartmanda meydana geldi. Emirhan Hayri Berktaş, amcasının ekip biçtiği dedesinden kalma tarla için babası Aytekin Berktaş ile tartışmaya başladı.
OĞLUNU GÖĞSÜNDEN BIÇAKLADI
Tartışma sırasında Aytekin Berktaş, oğluna bu işe karışmaması konusunda uyardı. Sinirlenen Emirhan Hayri Berktaş, babasına yumruk attı. Yaşanan arbede sırasında Aytekin Berktaş, oğlunu göğsünden bıçakladı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Emirhan Hayri Berktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
TUTUKLANDI
Polis tarafından gözaltına alınan Aytekin Berktaş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emirhan Hayri Berktaş'ın cenazesi ise ilçede toprağa verildi.